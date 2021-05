È difficile trovare qualcuno a cui non piacciono i dolci. Ancora più difficile è mantenere la promessa della dieta quando ce ne troviamo qualcuno davanti.

Sebbene tutti i dolci siano buoni e golosi, quelli fatti in casa hanno un non so che di speciale, che ce li fa gustare appieno. Se però la cucina non è una vera e propria passione, può non essere molto comodo perdere tempo ai fornelli ogni volta che vogliamo viziare il nostro palato.

Soprattutto se una volta che si è faticato per prepararlo bisogna aspettare ore per veder il nostro dolce cotto nel forno o compattato in frigo. Per questo oggi si propone qui di seguito la ricetta di un dolce che più semplice e veloce non si può. Da gustare all’istante, da soli o in compagnia, per soddisfare la nostra voglia irrefrenabile di zuccheri.

Ecco allora perché tutti dovremmo provare almeno una volta nella vita questa cheesecake nel bicchiere morbida e cremosa che si prepara in soli cinque minuti.

Cheesecake facile con pochi ingredienti della dispensa

Ingredienti per coppetta:

quattro-cinque biscotti (meglio se burrosi);

tre cucchiai di ricotta vaccina;

un cucchiaio di formaggio spalmabile o di yogurt bianco al naturale;

un cucchiaio di zucchero a velo.

Neanche il tempo di un caffè con la moka

Per preparare questa cheesecake ci vorrà un attimo. Non dovremo né infornarla né lasciarla indurire in frigo. Per prima cosa sbricioliamo bene i biscotti che abbiamo scelto e schiacciamoli sul fondo di un bicchiere capiente o di una coppetta.

Poi, in una bacinella aggiungiamo la ricotta, il formaggio o lo yogurt e lo zucchero a velo. Mescoliamo quindi con un cucchiaio, finché non si sarà amalgamato tutto alla perfezione. Infine versiamo il composto dolce dentro il bicchiere, sulla base di biscotti.

Et voilà, il nostro dolce lampo è pronto da servire. Per dar un tocco di classe e gusto in più consigliamo di arricchirlo con cacao in polvere, scorza di limone grattugiata o frutta fresca.

Tutti dovremmo provare almeno una volta nella vita questa cheesecake nel bicchiere morbida e cremosa che si prepara in soli cinque minuti.

