L’equinozio di autunno è oramai arrivato e molti hanno festeggiato questo passaggio di stagione a tavola con il rientro in scena di preparazioni più calde e pesanti. Infatti questo dolce asiatico buono e fragrante è un classico sulle tavole dei cinesi e viene sfornato in questo periodo per il festival di metà autunno per festeggiare il cambiamento della natura. In generale, mangiarlo durante questo periodo viene considerato di buon augurio. Per questo oggi proviamo a prepararlo a casa con gli ingredienti originali. Se non si riuscissero a trovare però si può sempre optare per delle sostituzioni che risultano più nostrane. Scopriamo insieme come preparare le golose moon cake.

Gli ingredienti necessari per circa 8 monoporzioni

1 uovo intero;

100 ml di Golden syrup, in alternativa il miele o la melassa nelle stesse quantità;

175 g di farina;

3 g di acqua di liscivia;

380 g di confettura a piacere, preferibilmente quella di fagioli azuki;

50 ml di olio di semi di girasole;

8 tuorli sodi.



Questo dolce asiatico buono e fragrante è perfetto per accogliere l’autunno

Per prima cosa è necessario preparare l’impasto. Quindi bisogna versare l’acqua di liscivia e aggiungere la quantità indicata di golden syrup e di olio di semi all’interno di un contenitore. Mescolare bene per fare uniformare il tutto e poi unire la farina. Con le mani pulite iniziare ad impastare bene fino a quando non si sarà riusciti ad ottenere un composto omogeneo. Avvolgerlo poi nella pellicola trasparente e lasciarlo riposare al fresco per almeno 3 ore. Dopo questo periodo di attesa, aprire nuovamente la plastica e dividere il suo contenuto in porzioni di circa 15 g. Sarà questa la dimensione finale della porzione.

Nel mentre passare alla preparazione della farcitura. Prendere i tuorli sodi precedentemente preparati e cospargerli di marmellata. Si creeranno così delle palline più o meno dello stesso peso. Prendere degli stampini circolari e riempirli per metà con l’impasto impasto. Inserite poi il ripieno e finire con un altro strato di impasto. Preriscaldare infine il forno a 180°C e mettere al loro interno i moon cake per 5 minuti. Mentre cuociono rompere un uovo e lavorare il contenuto con una forchetta. Spennellarlo sui dolci e poi rimetterli a cucinare per una ventina di minuti fino a che non diventeranno belli dorati.

