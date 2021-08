Se abbiamo voglia di qualcosa di dolce possiamo preparare uno sfizio semplice, indimenticabile e tipicamente estivo. Ecco dunque un ottimo suggerimento da mettere in pratica in cucina: questo dessert a base di fichi arriva dalla Francia e conquisterà tutti per la sua raffinatezza e delicatezza. Scopriamo insieme come possiamo fare per portare in tavola con semplicità questo dolce a base di frutta tipica di agosto e settembre.

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone

Burro quanto basta;

3 uova di medie dimensioni

1 litro e mezzo di panna liquida per dolci;

3 litri di latte;

cannella in polvere quanto basta;

30 grammi di farina;

500 grammi di fichi non troppo maturi;

estratto di vaniglia in gocce quanto basta;

1 cucchiaio di zucchero di canna;

50 grammi di zucchero bianco.

La ricetta originale di questo dolce francese generalmente implicherebbe l’utilizzo delle ciliegie. Però è possibile crearlo quasi con ogni genere di frutta, preferibilmente con quella di stagione. Per questo motivo in questo periodo abbiamo scelto i fichi. Bisogna fare attenzione però che questi ultimi non siano troppo maturi. Infatti nel processo di cottura potrebbero rilasciare dei succhi e poi inumidire tutto il dolce. Una volta che ci siamo assicurati che non siano giunti a questo punto di maturazione basta semplicemente rimuoverne la buccia e tagliarli a fette.

Poi imburrare una pirofila da forno e disporre i frutti su tutto il fondo nella maniera che si preferisce. Nel frattempo preparare l’impasto. Inserire all’interno della ciotola di vetro le uova, la panna da montare, l’estratto di vaniglia, lo zucchero bianco e la farina. Lavorare tutti questi elementi manualmente con l’aiuto di una frusta. Continuare così per pochi minuti in modo da amalgamare gli ingredienti del nostro dolce senza farli indurire. Versare tutto il composto all’interno della pirofila ricoprendo la frutta. Accendere il forno a 200 gradi e inserire dentro il dessert. Impostare il timer per circa una mezz’oretta. Pochi minuti prima dello scadere del tempo cospargere la superficie di zucchero di canna e cannella. Far dorare per gli ultimi due minuti in modo da formare una crosta croccante e deliziosa.

