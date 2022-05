Dalle sfilate di moda alle spiagge il passo è breve: queste borse che hanno catturato l’attenzione in passerella stanno già spopolando sulle riviere più trendy. Ma non solo, perché la tendenza fantasiosa e divertente sta portando un tocco di colore anche in città. Il bello è che, per una volta, non dobbiamo spendere una fortuna per procurarci una borsa alla moda. Possiamo realizzarla in casa con poco sforzo e pochi soldi! Vediamo come.

L’ultima moda per gli accessori estivi

A maggio è ancora tempo di indossare i capi per le mezze stagioni, come la giacca che sta conquistando tutti col suo stile grintoso ma elegante, perfetta dai 20 ai 50 anni. Ma sta anche arrivando il momento di iniziare a pensare al guardaroba estivo. Tra colori sgargianti e bikini fantasiosi, spicca un trend su tutti: le borse fatte a mano che nell’estate 2022 impazzano sulle spiagge ma anche nelle metropoli. La pandemia ha infatti spinto molti a scoprire o riscoprire la passione per il fai da te e per il riutilizzo dei materiali che abbiamo già in casa, come evidente da alcune delle ultime tendenze.

Ora la mania ha invaso anche il mondo degli accessori: è tutto un fiorire di pochette realizzate ai ferri o con la tecnica del macramè, tote bag ricamate, frange, perline e colori eclettici. Le borse dall’aspetto fai da te hanno fatto la loro apparizione anche sulle passerelle di Chloe, Missoni, Stella McCartney e altri. Ma non c’è sempre bisogno di comprare costosi accessori di marca. Infatti, il bello di questa moda è che ci invita a ricreare in casa le borse che più ci piacciono.

Nell’estate 2022 impazzano sulle spiagge ma anche in città queste borse divertenti, colorate e facilissime da realizzare col fai da te

Un modo semplice per creare borse splendide e alla moda è la tecnica dell’uncinetto, o crochet, con cui si possono realizzare pochette, tote bag, shopper e tanti altri modelli. Certo, ci vuole un po’ di manualità e pazienza per imparare. Ma la buona notizia è che il materiale necessario per iniziare è poco costoso e semplice da trovare. Basta infatti un uncinetto n. 4, o più grande, e del filato di cotone. I principianti possono cimentarsi con una borsa a rete, comodissima per la spiaggia oppure per la spesa. Tra l’altro si tratta proprio di uno dei modelli che stanno andando più di moda.

Esistono miriadi di schemi o video tutorial online tra cui scegliere per creare la borsa a rete che più ci ispira. In particolare, si consiglia di scegliere i modelli che richiedono solo due punti: la catenella e la maglia bassa. Questi sono gli elementi più facili dell’uncinetto e, una volta che li abbiamo padroneggiati, possiamo lanciarci in progetti più complessi. Ma già solo con catenelle e maglie basse possiamo avere la soddisfazione di creare con le nostre mani una borsa di tendenza.

