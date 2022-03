Molti esperti raccomandano di mangiare il pesce più volte alla settimana. Però questo semplice compito a volte può risultare difficile da affrontare per vari motivi. Uno consiste sicuramente nelle difficili preparazioni, principalmente dovute alla pulizia della materia prima e del cattivo odore che il pesce lascia all’interno delle nostre case. Però un altro motivo che frena molte persone dal comprarlo è il prezzo. Molti non sanno però che con dei semplici accorgimenti mangiare spesso il pesce è veramente una spesa alla portata di tutti.

Uno dei modi per poterlo fare tranquillamente è scegliere del pesce di stagione. Infatti, come nel caso della verdura e della frutta, anche i cicli del mare hanno un loro specifico ritmo. Per questo oggi andiamo alla scoperta di un delizioso esemplare che possiamo comodamente portare in tavola. Infatti, questo delizioso pesce, perfetto per marzo e per aprile, ha delle proprietà veramente benefiche per il nostro organismo. Vediamo insieme quali sono.

Come capire se si compra di stagione

Come abbiamo già spiegato, da molto tempo è in atto un positivo processo di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali. Infatti si è diffusa una mentalità focalizzata soprattutto contro lo spreco degli alimenti e la loro scelta. Nel caso dei prodotti ittici, c’è stato il boom con il documentario Seaspiracy che ha messo in rilievo le condizioni terribili in cui vivono i pesci in allevamenti intesivi e tutte le atrocità che l’uomo ha commesso verso il mare. Quindi, se si vuole promuovere uno stile di vita più sostenibile, consigliamo di evitare i pesci più quotati e scegliere le specie che sono meno conosciute e di rispettare i tempi di riproduzione. Per quanto riguarda marzo e aprile, ecco una scelta che può risultare interessante.

Questo delizioso pesce perfetto per marzo e aprile è una manna per il cuore e una festa per le papille gustative

Stiamo parlando del pesce San Pietro. Questa specie ha questo buffo nome per il fatto che presenta delle macchie che secondo la leggenda sono le impronte che il Santo lasciò quando ne pescò uno. Portarlo in tavola, però, presenta veramente tanti vantaggi. Per prima cosa è necessario fare riferimento al suo basso contenuto di calorie. Infatti, ne ha soltanto circa 83 per ogni 100 grammi di prodotto. Può essere così comodamente inserito in diete finalizzate alla perdita di peso senza però perdere in sapore. È infatti un pesce noto per il suo gusto molto piacevole che non presenta neanche tante spine, risultando quindi semplice da consumare. Data la presenza di omega 3 e un buon contenuto di potassio, risulta poi particolarmente benefico per un buon funzionamento del cuore.

Lettura consigliata

