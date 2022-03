Dolori cervicali e problemi a collo e schiena possono essere combattuti con questi 3 semplici esercizi da fare 3 volte a settimana

I dolori alla cervicale, soprattutto dopo una certa età, colpiscono gran parte della popolazione. Ne soffrono di più coloro che hanno uno stile di vita sedentario e che passano la giornata di fronte a pc o tablet per esigenze lavorative. Non solo, a volte sono causati da posizioni sbagliate assunte durante il sonno oppure semplicemente per problemi derivanti dalla nostra postura errata in determinate situazioni.

In tanti casi si può emendare con sedute fisioterapiche. I massaggi, poi, possono essere non solo terapeutici, ma anche preventivi. Più o meno tutti pensiamo di rivolgerci a un massaggiatore quando il problema è già insorto. In pochi pensano di regalarsi un trattamento distensivo almeno una volta al mese, per prevenire la comparsa di dolori. È lo stesso ragionamento, d’altronde, che mettiamo in atto quando pensiamo agli esercizi fisici. Difficilmente li facciamo in maniera preventiva, spesso ci riduciamo a farli quando il problema è già apparso.

Oggi proporremo tre semplici movimenti, da fare in pochi minuti, possibilmente tre volte alla settimana, per far fronte a eventuali problemi cervicali e ai muscoli del collo.

Il primo esercizio riguarda proprio questo tipo di muscolatura. È uno stretching da eseguire per rilassarla al meglio. Ci si mette in posizione eretta, possibilmente lungo il muro o accanto alla porta. Si piega il collo fino a quando il mento non toccherà lo sterno. L’importante è che tutto il corpo sia bloccato, con le braccia molto rilassate. Si conta fino a tre, poi si ritorna nella posizione iniziale. Quindici volte per ogni movimento, con pausa di trenta secondi tra uno e l’altro.

Il secondo esercizio è l’esatto opposto del primo. Ovvero, non porteremo il mento a toccare lo sterno, ma il collo si muoverà verso l’alto. Quindi, solleveremo la testa, al posto di abbassarla. Anche in questo caso, sarà importante che tutto il corpo rimanga fermo, facendo muovere solamente i muscoli cervicali. Quindici volte per tre sessioni con la consueta pausa di trenta secondi.

Il terzo e ultimo esercizio è un pizzico più complesso. Sempre stando in posizione eretta, questa volta abbiamo bisogno delle braccia e delle mani in particolare. Infatti, teniamo la testa diritta e poniamo la nostra mano sulla tempia. Il palmo della mano la dovrà accogliere tutta, come se dovesse sostenerla. Il braccio, con il gomito piegato, dovrà fare una leggera pressione senza che, però, il capo si inclini. Un po’ come mettersi sull’attenti nel saluto militare, con la differenza che la nostra mano non sarà solo appoggiata sulla tempia, ma la raccoglierà nel suo palmo. Trenta secondi per lato. Cinque volte a destra e cinque a sinistra.

Dolori cervicali e problemi a collo e schiena si possono tenere sotto controllo svolgendo questi tre esercizi di stretching almeno tre volte alla settimana. Chiaramente, se i dolori fossero persistenti o dovessero aumentare, sarebbe consigliato rivolgersi a uno specialista.