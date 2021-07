In tanti nostri articoli abbiamo cercato di dare delle spiegazioni esaustive sulle proprietà degli alimenti che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole. Abbiamo anche illustrato come certi siano importanti per fare prevenzione contro certe malattie. Oggi continuiamo su questa scia e parliamo di un nutriente indispensabile per il nostro corpo, spiegando dove possiamo trovarlo. Infatti pochi lo sanno, ma questo alimento è il più ricco di fosforo e non si tratta del pesce. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali innumerevoli benefici apporta alla nostra salute.

Pochi lo sanno ma questo alimento è il più ricco di fosforo e non si tratta del pesce

Siamo sicuri che la maggior parte dei Lettori quando si parla di fosforo pensa in automatico al pesce azzurro. Questa proteina sicuramente contiene dei buoni livelli di questo elemento ma non si può paragonare ad altri cibi che ne vantano dei valori particolarmente alti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un etto di sardine fresche apporta, infatti, circa 215 milligrammi di fosforo.

La frutta secca, invece, in generale presenta dei numeri più soddisfacenti.

Fra le migliori fonti di questo nutriente si presenta la mandorla. Con 550 milligrammi per ogni 100 grammi è sicuramente uno dei migliori alleati per aiutare l’assorbimento del calcio. Questo dunque lo fa risultare indirettamente un toccasana per la salute delle nostre ossa e dei nostri denti.

La bufala della memoria e la verità sul fosforo

Molti sono convinti che assumere elevate quantità di questo nutriente possa contribuire a rinvigorire la memoria. Purtroppo, diversi studi hanno dimostrato che si tratta di un falso mito parecchio diffuso. Per mantenere il proprio cervello giovane è il caso di svolgere altre attività, elencate qui.

Invece, il fosforo è utile per incentivare l’assorbimento delle vitamine e per aiutare le cellule a trasportare le sostanze nutritive a diverse funzioni del nostro organismo.

Approfondimento

Pochissimi lo conoscono, ma questo prezioso frutto è quello più ricco di magnesio e potassio