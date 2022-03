Allenare il cervello e la memoria è una cosa di fondamentale importanza. A differenza di un semplice ricordo, ovvero l’immagine di qualcosa che è stato, la memoria riguarda cultura, riflessione, conoscenza e idea. Per questo motivo esistono tutta una serie di esercizi per tenere in forma la nostra mente. La cosiddetta ginnastica mentale contribuirebbe a creare nuove connessioni neuronali, migliorerebbe le capacità di memorizzazione e amplierebbe quelle intellettive. Il discorso vale per qualsiasi età. Più il cervello si allena, maggiore sarà il beneficio per le capacità cognitive e di memoria.

I benefici nel tenere una mente allenata

I benefici di un cervello attento e una mente allenata sono molteplici. Innanzitutto, migliorerebbe la concentrazione, contrasterebbe lo stress e preverrebbe l’invecchiamento precoce dei neuroni. Aiuterebbe addirittura a prevenire la demenza perché, appunto, aumenterebbero le connessioni tra i neuroni. Ma cosa significa, in concreto, allenarla? Svolgere nuovi compiti stimolerebbe una crescita dell’attività celebrale in diverse aree, al contrario di quanto succede con i più ordinari e abitudinari compiti di tutti i giorni. Tra le attività più basilari per tenere i neuroni attivi, non c’è solo quella di lavarsi i denti con la mano non dominante, ma anche attività che riguardano tutti e 5 i sensi oppure attività creative, compreso cucinare.

Tutti noi sappiamo che esistono anche alcuni cibi particolarmente indicati per stimolare la memoria cognitiva. Tra questi troviamo l’olio extravergine di oliva, il cioccolato fondente, la frutta secca e tantissimi altri. Ma vediamo una deliziosa combo di ingredienti utili poiché particolarmente ricchi di benefici.

Per mantenere allenata la mente e prevenire l’invecchiamento del cervello basterebbe usare questi 2 ingredienti in cucina per avere benefici inaspettati

Basta una semplice bruschetta con uova e spinaci. Proprio così! Le uova rinforzano anche l’organismo con un buon apporto di vitamine e minerali. L’elevato apporto proteico sarebbe utile per mantenersi anche in forma, promuovere il buon funzionamento del sistema nervoso e di quello immunitario. Bisogna solo stare attenti alle quantità, poiché sono ricche di colesterolo. Gli spinaci apportano una buona dose di omega 3, grassi che sarebbero fedeli alleati di cuore e arterie. L’omega 3 è notoriamente conosciuto per le sue proprietà che aiuterebbero la salute della mente.

Quindi, tutto quello che ci servirà sarà una fetta di pane comune abbrustolita, un uovo cotto in pentola con un filo d’olio e gli spinaci cotti al vapore. In questo modo e con alcuni esercizi pratici, potremmo aiutare positivamente la nostra memoria. Per mantenere allenata la mente basterebbe mangiare uova e spinaci almeno una volta alla settimana, per prevenire così l’invecchiamento del cervello.