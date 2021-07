Tutti ci hanno sempre detto che consumare verdura e frutta fa bene al nostro organismo. Nessuno però ci ha mai spiegato che specifici esemplari di questo gruppo alimentare possono apportare giovamento ad alcune parti del nostro corpo. Oggi facciamo un esempio pratico con un alimento che portiamo ogni giorno a tavola, questo delizioso ortaggio estivo amato da tutti protegge il cuore e le ossa. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali benefici apporta alla nostra salute.

Questo delizioso ortaggio estivo amato da tutti protegge il cuore e le ossa

Stiamo parlando delle melanzane. Queste infatti sono molto amate nella cucina mediterranea proprio per il loro gusto e per la loro versatilità. Le si può infatti trovare come protagoniste nella preparazione di primi piatti e di gustosi contorni. Per fortuna sono anche un toccasana per la nostra salute. Tanto per incominciare sono ipocaloriche: contengono infatti solo 25 kcal per ogni 100 grammi. Naturalmente questo valore lo si può trovare solo in casi in cui le si cucina al naturale. Ricette più elaborate come la classica parmigiana possono arrivare infatti a circa 450 calorie. Se si accantona il metodo di frittura il loro contenuto di grassi però scende a picco togliendo al piatto circa 200 calorie.

Le mirabolanti proprietà della melanzana

Questo ortaggio risulta particolarmente adatto a preservare la salute delle nostre ossa e del nostro cuore. Le prime infatti beneficiano degli alti contenuti di ferro e calcio presenti al suo interno. Questi due componenti infatti combattono il fenomeno dell’osteoporosi contribuendo ad un rinvigorimento dello scheletro. Consumare le melanzane aiuta inoltre a tenere anche a bada il colesterolo cattivo, abbassandone i valori. Infine all’interno di questi ortaggi sono presenti delle sostanze chiamate antociani. Questi sono i responsabili della colorazione bluastra tipica di questo ortaggio, ma svolgono anche una funzione di inibizione dei radicali liberi. Inoltre contrastano gli ossidanti come ad esempio l’ossigeno molecolare. In questo modo rallentano l’invecchiamento dei tessuti, preservando così il nostro cuore e. i nostri vasi sanguigni.

