La melanzana è la verdura cardine dell’estate e molti la consumano fritta. Fortunatamente però ci sono molti altri modi per consumarla senza impattare la linea. Per questo oggi illustriamo tre imperdibili ricette per cucinare le melanzane in modo sfizioso e leggero senza però perdere gusto e golosità. Vediamo insieme come fare.

Il pesto di melanzane

Incominciamo con la prima delle tre imperdibili ricette per cucinare le melanzane in modo sfizioso e leggero senza però perdere gusto e golosità. Si tratta del pesto.

Invece di optare per la classica variante ligure si può pensare di usare questi ortaggi per condire il proprio primo piatto di pasta. Alla fine basta munirsi di olio, parmigiano, pecorino e aggiungere delle mandorle al posto dei pinoli. Immancabile per amalgamare il tutto una generosa passata di olio extravergine di oliva.

Gli involtini

Un’altra idea interessante per portare in tavola le melanzane sono gli involtini. Basta infatti tagliare questa verdura a rondelle, impanarla con uovo e pangrattato e inserirla nel forno.

Le fettine devono essere il più possibile sottili in modo da poterle poi arrotolare agevolmente. Alla fine del tempo di cottura basta farcirle poi con un formaggio di proprio gusto e con qualche pezzettino di prosciutto cotto. Per legare l’involtino consigliamo di utilizzare un filo di erba cipollina. Rimetterli in forno solo per qualche minuto in modo che il formaggio si sciolga e servire in tavola.

Il moutabal

Il moutabal (chiamato anche baba ganoush) è una preparazione di origine mediorientale oramai famosa anche in Italia.

Per ottenere questa deliziosa crema è necessario mettere la melanzana in forno, cuocerla e poi estrarne la polpa. A questo punto basterà frullarla accompagnandola con altri ingredienti sia etnici che nostrani.

Nel primo campo rientra sicuramente la tahina, ovvero la pasta di sesamo. Gli altri elementi da aggiungere sono sicuramente olio, aglio, limone, menta e ovviamente sale e pepe. Poi in ogni caso la si può personalizzare con l’aggiunta di spezie a proprio piacimento.

