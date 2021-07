Il colesterolo è un grasso importante che è in gran parte prodotto dal nostro organismo, mentre la restante parte assunta attraverso il cibo.

Nel mantenere una buona salute è fondamentale la prevenzione, favorita dal mantenimento di una dieta sana ed equilibrata e dallo svolgimento di regolare attività fisica.

Il termine colesterolo cattivo viene utilizzato per indicare le lipoproteine a bassa densità, una loro presenza massiccia può essere pericolosa, aumentando rischi di problematiche cardiovascolari.

Allo stesso modo, i trigliceridi alti ci rendono più facilmente suscettibili a malattie associate a problematiche cardiovascolari, bisogna quindi stare all’erta.

In pochi sanno che questo ortaggio abbassa il colesterolo cattivo e i trigliceridi

Stiamo parlando del carciofo, ortaggio dalle straordinarie proprietà benefiche e terapeutiche, dal gusto inconfondibile e delizioso.

Grazie alle sue proprietà diuretiche, antiossidanti e depurative, è in grado di tenere sotto controllo il colesterolo.

È stato effettuato uno studio nel quale i ricercatori si sono concentrati sulle loro foglie.

In questa ricerca si dimostra che l’integrazione di estratto di carciofo è in grado, appunto, di provocare una riduzione di colesterolo cattivo e trigliceridi.

Per beneficiare al meglio delle proprietà delle foglie di carciofo, bisognerà farle bollire per circa dieci minuti nell’acqua.

Spegniamo il fuoco, e lasciamole riposare per altri dieci minuti, per poi filtrarlo e berlo ancora caldo; a piacimento si può dolcificare con il miele.

Per un trattamento anti-trigliceridi, bisogna far sì che rimangano intatte le loro straordinarie proprietà, per cui è consigliabile consumarli crudi.

Si può addirittura ricavarne un gustosissimo succo, così potremo ingerirlo crudo senza rischiare che perda le sue proprietà utili nel ridurre colesterolo e trigliceridi.

I carciofi sono poco calorici: circa 100 grammi di carciofi apportano 47 calorie, ovviamente se preparati al naturale, senza tanti condimenti.

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di sentire il proprio medico di base per avere informazioni più specifiche in base alla propria cartella clinica.