Con il grande revival della moda anni Settanta e Ottanta, tornano di moda molti pezzi vintage che possiamo semplicemente trovare nel cassetto delle mamme e delle nonne. Qualcuno tiene ancora da parte i vecchi carré Hermes, i foulard con decori ispirati al mondo dell’equitazione o della caccia. Sono pezzi unici o a edizione limitata che conservano un valore economico nel tempo. Spesso raggiungono anche una dimensione ideale per poterli indossare come top. Basta legare due lembi dietro il collo e poi annodare gli altri lembi sulla schiena, all’altezza dei fianchi. È una soluzione perfetta per una serata sportiva, da indossare con un jeans e una giacca di maglia aperta, da completare con un cappotto a colori vivacissimi come fucsia e nero, oppure arancio e nero.

Quando il foulard diventa altro

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Possiamo indossare questo accessorio vintage è il pezzo più facile per essere alla moda quest’inverno. Infatti, possiamo sostituire un foulard al posto della cintura dei pantaloni, se non ne abbiamo una che si accompagna al golfino preferito. Pieghiamolo in diagonale, arrotoliamolo fino a farlo diventare una cintura. Il nodo deve essere fatto dopo il primo passante verso il fianco e i lembi devono penzolare, ma non troppo. Possiamo indossare un piccolo foulard come fermacapelli. Utilizziamolo il giorno dopo una festa scatenata, quando non riusciamo a domare i capelli. Pettiniamoli bene e stringiamoli in una coda bassa con un elastico. Copriamolo ora con un piccolo foulard su sé stesso come un cannolo, non arrotolato. Chiudiamo con un nodo e giriamolo verso la parte inferiore, a contatto con le spalle. Possiamo anche mettere un cerchietto fino di velluto sui capelli e coprirlo con un foulard piegato, avendo cura di annodarlo sul lato, in modo che i lembi accarezzino la spalla.

Questo accessorio vintage è il pezzo più facile per essere alla moda quest’inverno

Il foulard è perfetto per preservare una acconciatura con chignon dal vento dispettoso di ottobre. Basta indossarlo come facevano le dive del grande schermo, da Grace Kelly ad Audrey Hepburn, quando non volevano essere riconosciute facilmente. Una volta messo in testa, passiamo i lembi intorno al collo prima di annodarlo. Poi fermiamolo con un grosso paio di occhiali dalle lenti grandi, rotonde e nere. Oppure squadrate, con montatura trasparente rossa o verde.

Come annodare un foulard al collo perché non scivoli

Per annodare un foulard sportivo al collo in modo chic, da portare con un giubbotto di camoscio, pieghiamolo in diagonale varie volte in modo da renderlo maneggevole come una cravatta. Ora passiamolo intorno al collo due volte, facendo ritornare i lembi sul davanti. A questo punto afferriamo la fascia che si trova davanti alla nostra gola, torciamola a destra o sinistra in modo da formare un occhiello e passiamoci dentro i due lembi che penzolano sul nostro petto, in modo che escano incrociati. Con questo sistema avremo creato un nodo elegante che non si muoverà più.

Approfondimento

In pochi conoscono il metodo praticissimo per fare onde e trecce o chignon con la piastra per capelli