La piastra per capelli è uno strumento eccezionale per lisciare i ricci ribelli e per sfoggiarli lucidi e ordinati. Ma possiamo usarla anche per realizzare alcune acconciature di grande effetto in modo semplice e veloce. In pochi conoscono il metodo praticissimo per fare onde e trecce o chignon con la piastra per capelli. Anche sui capelli piuttosto corti. Eccolo svelato oggi dagli Esperti di Beauty di Proiezioni di Borsa.

La tecnica segreta delle onde californiane con la piastra

Tenere la piastra nello zaino o in borsetta significa procurarsi da soli un grosso danno ai capelli. La piastra non deve essere usata tutti i giorni e bisogna sempre schermare i capelli con un termo protettore prima di iniziare.

Per tenere i capelli a posto, basta un po’ di fantasia. Per chi ama il poco mosso, ci sono le onde californiane. Si realizzano due o più trecce per ogni lato del viso e una volta fatte si stirano con la piastra. Poi si sciolgono dolcemente e si aprono pochissimo.

Se si vogliono onde più evidenti, bisogna dividere la testa in almeno ventiquattro ciocche, dodici per parte. Dobbiamo arrotolarle una per una attorno alla piastra, posizionandola in verticale, con il manico verso il basso parallela alle orecchie. Scaldare per un attimo e far scivolare la piastra verso il basso con un movimento fluido. Quando tutte le ciocche sono arricciate e fredde, pieghiamo la testa verso le ginocchia e apriamo i capelli delicatamente, ma solo per un minuto.

Quest’anno i capelli sciolti si portano con treccia (almeno una) a vista. Quella olandese resa celebre da Lady Gaga e quelle hippy, sottilissime, sparse sulla chioma alla Alicia Keys .

Resteranno perfette se stirate leggermente con la piastra, una volta pronte. Anche lo chignon sarà a tenuta massima se, dopo aver fermato i capelli sulla nuca a coda di cavallo, decideremo di lavorare alcune ciocche con la piastra.

Possiamo arrotolarne alcune su sé stesse, come fossero una corda. E passarle delicatamente nella pinza calda. A questo punto possiamo decidere se spruzzarle con una lacca lucida o con glitter e poi creare lo chignon insieme al resto dei capelli. Oppure possiamo fare delle mini trecce, anche aggiungendo fili di minuscole perline bianche o di cristalli scintillanti. Se lo chignon è composto da due grosse trecce appiattite a piastra, i capelli risulteranno lucidi e setosi come nastri di raso e saremo sempre a posto e super chic.