Nel nostro Paese i crisantemi sono spesso considerati come i fiori dei morti. Li associamo ai lutti e ai cimiteri, momenti tristi della vita. In realtà, tutto ciò deriva da una leggenda. È questo il curioso motivo dietro la fama mortale del crisantemo e parleremo anche del perché invece è un simbolo di fortuna. Sembra un peccato dopo tutto relegare un fiore così bello e colorato alle lapidi e alle camere mortuarie. In realtà, può donare gioia e serenità con la sua sola presenza proprio in un momento di grigiore.

Durante l’autunno, infatti, molte piante hanno concluso il loro ciclo vegetativo e si preparano alla primavera. Quindi rimaniamo con piante sfoglie di fiori e spesso anche di foglie. Per questo noi abbiamo consigliato diverse piante che riescono a donare colori in autunno sia i giardini che ai balconi. Ad esempio, possiamo godere di un’esplosione di colore anche in autunno con questa pianta rustica resistente al freddo. Altrimenti coltiviamo adesso questa pianta da sogno per un giardino incantato da far invidia. Ma fra le piante dalla fioritura autunnale ci sono proprio i crisantemi. Questo è uno dei motivi che ha portato questi fiori allegri a legarsi al culto dei morti. Dopotutto, il loro giorno si celebra proprio novembre. La storia dei crisantemi però non finisce qui.

Il curioso motivo dietro la fama mortale del crisantemo e perché invece è un simbolo di fortuna

I crisantemi sono spesso considerati dei fiori dal significato lugubre, non solo per la loro fioritura autunnale. Esiste anche una leggenda che li vede protagonisti. La storia vuole che in un piccolo villaggio una bambina stesse piangendo sul letto della madre moribonda. Uno spirito ebbe pietà di lei e le porse una margherita. Questi disse alla bambina di donarla alla morte quando fosse venuta a prendere la madre. In questo modo avrebbero potuto passare ancora del tempo insieme a lei per tanti giorni quanti erano i petali della margherita. Allora la bambina decise di ottenere il meglio dalla situazione. Con grande cura divise più volte ogni singolo petalo. Tanto che la margherita si era trasformata in un fiore dai mille petali. Quando la morte arrivò e vide ciò che la bambina aveva fatto, in cambio le fece un altro dono. Avrebbe risparmiato la madre, concedendole tutti gli anni segnati dai petali del fiore.

Insomma, questo fiore potrebbe simboleggiare la sconfitta della morte, piuttosto che la morte stessa. E in effetti in molte zone del Mondo il crisantemo evoca sentimenti opposti. Dopo tutto, crisantemo significa “fiore dell’oro” ed è spesso associato a festeggiamenti ed eventi fortunati. Questo è vero soprattutto in Oriente, dove si regalano in occasione di compleanni, matrimoni e altri momenti importanti. Anche nel Regno Unito però si regala in occasioni felici di come le nascite. Negli Stati Uniti poi simboleggia proprio gioia e positività.

Faremmo quindi bene a occuparci dei nostri crisantemi, che non hanno nessuna colpa se non quella di rallegrare giardino e balcone. Attenzione però, per avere fiori in abbondanza dobbiamo seguire questi pratici consigli.