Per un rientro in grande stile dalle ferie, ci vogliono capi e accessori carichi di grinta. Basta un pezzo giusto per dare lo sprint al nostro look. Ecco come indossare. il giubbotto di pelle rock e renderlo femminile ma energetico e positivo. Ecco qualche idea dalla Redazione Moda di ProiezionidiBorsa.

Il chiodo con la gonna

Incredibile ma vero. Il chiodo di pelle da Sex Pistols si può portare con la gonna, anche per andare in ufficio. Ma attenzione al come. Ci vogliono cuoio e camoscio per un outfit glam a fior di pelle. Per esempio, una gonna in lana leggerissima, a tubo e al ginocchio sui toni del grigio e bianco in jacquard Principe di Galles. Portiamola con una blusa grigio perla e decolleté grigie in camoscio. Per mettere il tablet serve una borsa grande. Per esempio, la Hobo in pelle martellata e manico in resina verde di Marni. Oppure la cross over in vitello color mastice di Borbonese.

Come indossare il giubbotto di pelle rock e renderlo femminile dopo i 40 anni

Per andare a un concerto scegliamo un paio di paio di pantaloni neri classici con pieghe e tasche e una camicia di seta nera. Ai piedi indossiamo stivaletti animalier neri con zeppa e punta arrotondata. Una cintura di cuoio con borchie e Swarovski è quello che ci vuole, per accompagnare il giubbotto da motociclista. Teniamo pronta in una speedy in vernice nera Louis Vuitton con bandoliera a vista la grossa sciarpa di pashmina e seta che ci riparerà dai primi freddi.

Back in town col nuovo jeans

Il giubbotto di pelle nero o antracite, anche senza borchie, è uno dei tre capi vintage che risolvono l’inverno. Possiamo indossarlo con capi grintosi e comodi. Come i pantaloni in denim di Alberta Ferretti con la gamba ampia e le tasche sui fianchi. Si portano con la camicia verde militare in seta o cotone, dal colletto maxi. Per spezzare, la shopping bag trapuntata di La Carrie, color cuoio. E stivaletti animalier con zeppa color noce moscata, sempre Alberta Ferretti.

Couture urbana

Come indossare il giubbotto di pelle rock e renderlo femminile dopo i 40 anni. Per le notti più impegnative, scegliamo una felpa lunga e una gonna nera, in tulle a volute, leggera come una nuvola. Si porta col giaccone impermeabile giallo limone di Louis Vuitton e stivali neri in pelle con staffa di Sergio Rossi. A tracolla, una borsa a secchiello di Hobo.