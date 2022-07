Questo accessorio degli anni ’60 nasconde fianchi e pancia e sta spopolando in questa versione perfetta per le over 50

Ogni stagione ha il proprio must have. Se in autunno è la giacca di pelle, in estate il guardaroba non si riduce ad un solo capo da avere. Di must have ce ne sono tanti. Basti pensare, innanzitutto, al bianco come colore estivo per eccellenza. Infatti, il pantalone bianco è immancabile, sia nel guardaroba femminile che in quello maschile.

Per non parlare dei sandali, delle espadrillas, delle infradito, degli shorts, e chi più ne ha più ne metta. L’armadio della stagione estiva è molto ricco e citare tutti i capi e gli accessori indispensabili diventa pressoché impegnativo.

La moda estiva è, forse, la più chic di tutte. L’unica cosa che, magari, potrebbe farci storcere il naso è il fatto che, in estate, diventa difficile nascondere quelli che potrebbero essere dei difetti. Per esempio, se si volessero coprire fianchi e pancia, in inverno, non ci sarebbero tutti questi problemi.

Ma in estate non è semplice. Tuttavia, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, gli stilisti hanno creato dei costumi da bagno che nascondono i chili di troppo, nonché ripreso un accessorio molto amato e popolare, un must have, per rivisitarlo. Perfetto per le over 50, ma anche per le teenagers e le 30enni, questo accessorio degli anni ’60 nasconde fianchi e pancia e, allo stesso tempo, esalta i punti di forza.

L’accessorio multifunzione

Inutile negare che il pareo sia un altro must have. Accompagna il costume da bagno, quando siamo al mare, ma anche quando siamo in città. Sì, perché se prima il pareo aveva solo una funzione, adesso il suo ruolo è completamente rivoluzionato.

Il pareo ha spopolato negli anni ’60, quando fu creato come copricostume per il mare. Ma, visto che la moda cambia e si migliora, gli stilisti hanno voluto rivisitarlo per conferirgli una maggiore utilità. Infatti, il pareo del 2022 non nasconde solo pancia e fianchi, ma si può usare come un vero e proprio abito, anche per la città. In questo modo, manterremo una certa immagine.

Il pareo si può indossare in diversi modi e ognuno corrisponde ad un look differente. Le teenagers andranno pazze per la versione gonna corta, ma quello che sta spopolando è la versione abito brasiliano. Davvero ideale per le over 50, poiché chic e sensuale, il pareo usato come abito brasiliano esalterà il décolleté e le gambe.

Per indossarlo bisogna legare le due estremità al collo, facendo attenzione a non farlo stretto, poiché la parte del décolleté deve essere morbida. Le altre estremità, invece, andranno attaccate in vita, facendo il nodo all’altezza della schiena.

