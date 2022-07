Ci sono 2 splendide mete italiane che per tutta l’estate saranno delle vere e proprie capitali dell’arte e della cultura tra infinite sorprese

Se siamo tra coloro che d’estate amano anche cercare quei borghi e quelle città che propongono manifestazioni culturali, allora ecco l’articolo giusto. Dopo aver visto la città patrimonio dell’UNESCO, già capitale della cultura ed eletta la più ospitale, oggi vedremo 2 perle intrise di cultura. Belle, piene di arte e storia e meta per tutta l’estate di feste e manifestazioni per chi ama la cultura a 360 gradi. Una città del Nord, famosa anche per la sua cucina e una del Centro, il cui Festival è noto in tutto il Mondo. Forse non abbinabili nella stessa gita, ma senz’altro da vedere. Prima l’una e poi l’altra, assieme al loro circondario. Ma, tuffiamoci senza altre esitazioni in questa gita virtuale.

Dal 24 giugno al 10 luglio

È iniziato il 24 giugno e termina il 10 luglio il Festival dei Due Mondi nella bellissima Spoleto, in Umbria. Qualcuno lo chiama anche Spoleto Festival per legarlo ancor di più a questa terra dal fascino unico e immortale. Arte e cultura, musica e spettacoli si fondono all’ospitalità e all’archeologia, alla cucina e al fascino dell’Umbria. Sono quasi 70 le edizioni di questa rinomata rassegna che porta il nome di Spoleto in tutti i continenti della terra. Un’edizione 2022 che si è aperta in maniera trionfale e che vede la partecipazione di voci e orchestre tra le migliori al Mondo. Tutte le info relative sono a disposizione sul sito ufficiale della manifestazione. Ricordando ai nostri Lettori che Spoleto li aspetta con tutte le sue chiese, i musei e le ricchissime testimonianze storiche di cui è ricca.

Ci sono 2 splendide mete italiane che per tutta l’estate saranno delle vere e proprie capitale dell’arte e della cultura tra infinite sorprese

Se in Emilia Bologna è famosa per essere la “dotta”, Ferrara non è da meno. Da secoli la capitale del dominio estense è una meta di riferimento per studenti, amanti dell’arte, della storia e della cucina. Con la sua eleganza e la sua aristocrazia Ferrara sta proponendo anche il Summer Festival 2022 con serate tutte esaurite. Migliaia di persone in piazza per musica e concerti, ma per ammirare anche le bellezze di questa perla italiana che non deve vivere all’ombra di Bologna. Ferrara ha anche il mare e il delta del Po. Propone una cucina superba, dei negozi molto piacevoli per fare shopping. Chiese e palazzi di una bellezza fuori del comune e testimonianze uniche come il Castello Estense o Palazzo Schifanoia. Ci sono 2 splendide mete italiane che per tutta l’estate offriranno ai turisti una scelta davvero ampia di svago e divertimento.

