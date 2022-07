Il caldo sembra aumentare sempre di più e questo può incidere sul nostro fisico. Possiamo sentirci spossati e affaticati, come se il corpo non seguisse più il nostro ritmo. In queste condizioni è difficile anche svolgere le normali attività di tutti i giorni, comprese le più banali. Per riuscire a sopportare meglio questa situazione, dovremmo ricercare un aiuto anche nel cibo. Ogni alimento, infatti, ha dei propri valori nutrizionali, che possono aiutarci a sentirci decisamente meglio.

Uno degli alimenti più in voga negli ultimi anni potrebbe davvero fare al caso nostro. Parliamo di un alimento che sta assolutamente spopolando ed è utilizzato soprattutto per preparare sushi e pokè. A questo punto tutti dovremmo aver capito di cosa si sta parlando.

Va mangiato freddo questo amatissimo alimento che sta spopolando, ricco di nutrienti e minerali ottimi anche contro la stanchezza

Parliamo, ovviamente, dell’avocado. Tutti lo conosciamo per il suo sapore morbido e fresco, con cui accompagna il pesce crudo, il riso e tanto altro ancora.

Molte persone, ad esempio, lo mangiano anche per colazione, semplicemente spalmato su una fragrante fetta di pane. Pochissimi tra noi, però, sanno quali sono le esatte proprietà nutrizionali dell’avocado e perché faremmo bene a mangiarlo.

Ottimo non solo per il cervello

L’avocado è ricco di nutrienti che farebbero bene all’organismo sotto diversi punti di vista. Basti pensare al fatto che rientrerebbe tra gli alimenti utili che proteggerebbero il cervello dalle malattie dell’invecchiamento.

L’avocado, infatti, sarebbe ricco nutrienti importanti. Sarebbe un reale concentrato di minerali utilissimi per contrastare la spossatezza, come il calcio e il ferro, e non solo. Conterrebbe anche potassio e fosforo, senza tralasciare la presenza della vitamina C, della E più quelle del gruppo B (B1, B2, B3).

Oltretutto, va mangiato freddo questo amatissimo alimento che sta spopolando ed è quindi perfetto per la stagione calda che stiamo vivendo.

Attenzione a chi assume questi farmaci

Come per qualsiasi altro alimento, anche con l’avocado non si dovrebbe eccedere con le dosi. In particolare, anche Humanitas ricorda che il consumo di avocado potrebbe influire sull’effetto del warfarin. Ecco perché, in caso di assunzione di farmaci, sarebbe bene chiedere consiglio al proprio medico prima di mangiare questo frutto ormai diffusissimo.

