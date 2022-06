Come vestirsi e truccarsi ad un matrimonio ed altri eventi d’estate per essere sempre al top e non sudare

L’estate è ufficialmente arrivata e con essa si apre anche la stagione degli eventi. Molte coppie decidono di convolare a nozze durante la bella stagione. In questo modo, si preverrebbe la possibilità di eventuali piogge, che potrebbero rovinare il giorno più bello di tutti.

Infatti, molti optano per la location all’aperto. Ville con viali di fiori, prati all’inglese e fuochi d’artificio, niente di più bello. Insomma, celebrare un matrimonio all’aperto è tutta un’altra storia. Ma che sia fuori o che sia all’interno, le tradizioni portafortuna suggerite dalle nonne non cambiano.

In ogni caso, la pecca di un matrimonio in estate è il caldo afoso. Certo, gli uomini soffrono maggiormente, ma le donne, con il trucco colato e con le macchie di sudore visibili sugli abiti da cerimonia, non sono proprio il massimo.

Per cui, ecco come vestirsi e truccarsi ad un matrimonio ed altri eventi, che si celebrano durante la bella stagione.

Consigli di moda

Se vogliamo apparire al top al matrimonio dei nostri amici o dei nostri familiari, innanzitutto optiamo per tessuti leggeri, che non solo permettono di sudare di meno, ma anche di evitare la visibilità delle macchie.

Per questo, evitiamo i tessuti sintetici e in poliestere. Invece, optiamo per cotone e lino.

Per essere fresche il più possibile, è importante indossare scarpe aperte. Quindi, al via con sandali con tacco o zeppe, che non siano, però, in pelle lucida.

Qualora poi i nostri piedi avessero la tendenza a sudare e, di conseguenza, potrebbero portare a scivolare, mettiamo un salva slip come soletta.

Se il matrimonio è celebrato in Chiesa, dobbiamo coprire le spalle e la scollatura. Usiamo una stola dello stesso tessuto dell’abito, quindi, in cotone, seta o lino per non sentire troppo caldo.

La stola può essere appoggiata sulle spalle e chiusa, formando un fiocco, sulla schiena, passando sotto le ascelle. In questo modo, le braccia saranno scoperte e più libere nel movimento.

Come vestirsi e truccarsi ad un matrimonio ed altri eventi d’estate per essere sempre al top e non sudare

Possiamo scegliere qualsiasi abito che abbia questi tessuti leggeri. Può essere più lungo o corto, anche a seconda della formalità dell’evento. Se gli sposi sono parenti o amici stretti, potremmo optare anche per un abito lungo. Recentemente, la moda suggerisce che anche in un matrimonio si possa indossare il tailleur con pantalone.

Per quanto riguarda il trucco, in estate è bandito il fondotinta. Usiamo il primer, una BB cream e un correttore liquido per il viso.

Per quanto riguarda l’ombretto, non è necessario adoperarne uno che richiami l’abito. Al contrario, creando dei giochi di colori, possiamo esaltare l’abito, nonché donare lucentezza all’incarnato.

