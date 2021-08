Non è scritto da nessuna parte che per comprare un capospalla bisogna attendere settembre o ottobre inoltrato. È proprio questo il momento migliore per acquistare i capispalla senza pagarli un occhio della testa e correndo il rischio di non trovare la taglia. Stiamo parlando in particolare del Caban, una giacca che deve la sua origine alla Marina. Tutti potranno sfruttarlo sia in autunno che in inverno per una ragione ben precisa.

Del Caban è possibile rimuovere uno dei due strati che lo compongono, per avere un capospalla più leggero, adatto proprio ai primi tempi di autunno. Questi motivi confermano che quest’incredibile capo versatile è l’acquisto del 2021 da fare adesso per un look sofisticato ed elegante. Ecco come donne e uomini dovrebbero sfoggiarlo e abbinarlo.

Che cos’è il Caban e utili consigli su come indossarlo nei vari outfit

Fonde perfettamente eleganza e austerità ed è perfetto per look più formali. È questa la vera perla della prossima stagione, che tutti faranno bene ad acquistare in anticipo. Si tratta di un soprabito dal taglio maschile. Il modello migliore è il Redingote in bouclé, che sfina la figura e la rende immediatamente più longilinea.

Bisognerebbe averne almeno un modello cammello, ma anche qualcuno nelle tinte pastello, protagoniste di questo 2021. La vera novità sono i Caban realizzati con fibre rigenerate e riciclate, che fanno pure un favore all’ambiente. Il modello in questione conferisce quel fascino di vissuto e quell’alone di mistero che renderanno impossibile passare inosservate.

Perché quest’incredibile capo versatile è l’acquisto del 2021 da fare adesso per un look sofisticato

Dovrebbero essere anche gli uomini a scegliere di acquistare questo capo per un look casual ma assolutamente ricco di stile. Tra le colorazioni non sono da sottovalutare né il blu né il grigio. Esiste una regola ben precisa per indossarlo e vale per uomini e donne. Non bisogna mai indossare nulla sopra il Caban, né sciarpe, ne maglioni che fuoriescono. Si deve trattare dell’ultimo capo che copre le spalle. Anche una sciarpa dovrà inserirsi all’interno del cappotto, senza fuoriuscire.

I bottoni dovranno essere rigorosamente chiusi e la giacca deve sfiorare la parte bassa dei fianchi. Indossare un modello eccessivamente lungo finirebbe per rompere le proporzioni tra busto e gambe e rendere più goffa la figura. In questo, l’outfit gioca un ruolo fondamentale. Per questo motivo la Redazione aveva parlato di quest’incredibile capo dell’estate per sembrare alte e slanciate e assottigliare la figura.