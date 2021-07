Il ritorno al passato con un occhio al futuro è una vera e propria costante nella moda, ma anche un grandissimo vantaggio. Molti dei capi o degli accessori oggi di tendenza sono semplicemente la riaffermazione di una moda di 30 o 40 anni prima. Si tratta di abbigliamenti tipici delle proprie mamme o delle proprie nonne e che non smettono mai di stupire. Per esempio, con un pizzico di fortuna chiunque potrebbe avere in armadio questa stupenda borsa vintage del 2021 che spopola tra le appassionate di moda. Si tratta di un ritorno del passato che sposa perfettamente lo stile di abbigliamento del momento.

Che cos’è la borsa baguette increspata e come indossarla oggi

Se il periodo a cavallo tra i Novanta e il 2000 aveva visto prevale maxi-bag da portare a braccio, la tendenza attuale è esattamente opposta. Oggi le borse sono piccole, comode e normalmente dotate di sottili catene da portare in spalla. È possibile trovare tutte queste caratteristiche nella “borsa baguette increspata”. Si tratta di un modello leggermente allungato e sottile, che ricorda quasi la forma di un trapezio.

I manici sono in pelle o con catena e sufficientemente corti da collocare la borsa esattamente all’altezza del braccio. Al centro, la borsa presenta delle plissettature che danno l’effetto di un tessuto increspato. Queste caratteristiche rendono la borsa baguette la protagonista di questa stagione nelle sue infinite varianti da conoscere tutte.

Questa borsa possiede un’unica zip centrale e pochi scompartimenti nella fodera interna. Eppure è estremamente comoda per la forma assai affusolata, garantisce grande praticità nei movimenti. Le collezioni che la riportano anche nella prossima moda Inverno-Autunno sono già tantissime. Alcuni modelli presentano una continuazione della pelle increspata anche sul manico rigido e circolare, perfetta per donne più adulte.

Per le ragazze suggeriamo, invece, di puntare sul modello a catena, sulle bellissime colorazioni fluo e sull’incredibile colore lilla di questa estate 2021. In armadio è probabilmente possibile trovare modelli martellati e più vintage. Questi vanno benissimo, ma per tali fantasie suggeriamo di aspettare il periodo più freddo, trattandosi di motivi e tessuti tipicamente più invernali. Un altro capo che quasi certamente ogni donna ha in armadio è questo classico della moda sempre chic ed elegante.