Ci sono 3 titoli azionari da comprare ora e mantenere fino a dicembre ma prima facciamo una premessa.

La nostra view rimane sempre identica e di volta in volta verrà confermata ai vari step. Al momento è in corso un’automodifica da ribasso a rialzo che potrebbe portare ad accelerazioni fino al setup del 5 ottobre, se non fino alla fine del mese di dicembre.

Cos attendere fino alla fine di agosto? Vediamo quali sono i livelli da monitorare per il Ftse Mib Future di Piazza Affari durante il mese:

area di minimo 25.100/25.500

area di massimo 26.550/27.245.

Le probabilità come scritto nel nostro punto sui mercati quotidiani, sono che il minimo mensile sia stato già segnato nella prima settimana del mese e che ora i prezzi siano diretti verso l’area di massimo proiettata.

I nostri Trading System stanno monitorando con grande attenzione Generali Assicurazioni, Stellantis e Unipol Assicurazioni.

3 titoli azionari da comprare ora e mantenere fino a dicembre

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 17,03. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 13,039 ed il massimo a 17,30. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 16,52, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 18,50/20,75 e poi 22,50 per/entro fine dicembre. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 16,85. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 22,50 euro per azione.

Stellantis, ultimo prezzo a 17,95. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 10,516 ed il massimo a 18,15. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 16,26, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 20,20/22,50 e poi 24,50 per/entro fine dicembre. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 17,45. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 28 euro per azione.

Unipol (MIL:UNI), ultimo prezzo a 4,788. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,416 ed il massimo a 4,841. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,431, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 5,19/5,50 e poi 6,50/7,20 per/entro fine dicembre . Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 4,625. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 10 euro per azione.