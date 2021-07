Nella moda, il modo migliore per rimanere al passo con le tendenze senza omologarsi consiste nell’anticipare i tempi. Bisogna cioè “lanciare una tendenza” e sfoggiarla ancor prima che questa conquisti tutti, diventando ormai scontata. Per questo motivo le Esperte di Moda intendono svelare un capo che spopolerà nei prossimi mesi, perché compreso in quasi tutte le collezioni autunnali. Sarà possibile indossarlo già nelle prime sere estive leggermente ventilate oppure scegliere i tessuti più pesanti a partire dall’autunno. Ecco spiegato perché tutte correranno a comprare questo straordinario e iconico capo protagonista dei prossimi mesi.

Che cos’è l’abito robe manteau o redingote e perché è a metà tra un vestito e un capospalla

Uno dei vantaggi principali di questo capo è di fondere l’utilità del capospalla alla praticità di un vestito. L’abito robe manteau o redingote (redingotte in italiano) è un vestito avvitato, con manica lunga o a ¾. Tutte lo avranno visto già spopolare nelle più diverse collezioni anche di alta moda. La regina di questo abito è senza ombra di dubbio la duchessa Kate Middleton, che ha sfoggiato l’abito capospalla in numerosissime occasioni.

Questo perché il vestito in questione non pone il problema di quale capospalla indossare senza rovinare il look. Sarà possibile sfoggiarlo direttamente senza giacca. La sua eleganza innata rende chi lo indossa particolarmente elegante e conferisce un certo aspetto raffinato. Non a caso “robe manteau” traduce l’espressione “abito mantello” e nasce nel ‘700 per vestire le donne di alta moda durante le corse dei cavalli.

Perché tutte correranno a comprare questo straordinario e iconico capo protagonista dei prossimi mesi

Semplicemente sarà impossibile non innamorarsene nelle infinite varianti proposte dai vari Brand. In particolare, spiccano gli abiti capospalla di colore lilla e sabbia e le fantasie floreali. L’abito è perfetto per climi miti e nelle fresche sere di fine agosto. Sono tanti i Marchi ad averlo proposto in versione più estiva con la manica bombata o alla francese. Sotto consigliamo di abbinare un sandalo mary-jane o un mules e, magari, una bellissima pochette portata alla mano.

Il robe manteau veste perfettamente le donne con fisico a pera e clessidra ed è meno indicato per donne rettangolo o triangolo inverso. È perfetto per forme non troppo abbondanti e per chi non ha spalle particolarmente larghe. Bellissimi i bottoni sul busto che ricordano una giacca finanziera.

