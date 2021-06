Hanno ormai conquistato tutti con il loro taglio particolare e la straordinaria versatilità. Si tratta di shorts davvero molto particolari e perfetti per l’estate perché comodi e freschi. Sono gli “shorts a farfalla”: ecco l’incredibile capo dell’estate per sembrare alte e slanciate e assottigliare la figura. Questi valorizzano in particolar modo alcune tipologie di fisici quindi ecco come indossarli e abbinarli alla perfezione.

Cosa sono gli shorts a farfalla e come abbinarli nel modo giusto

I pantaloncini a farfalla sono shorts di jeans abbastanza corti e con delle balze nell’estremità finale. Questi appaiono più lunghi nella parte centrale e molto più corti ai lati delle gambe. Solitamente presentano anche delle frange nella parte finale del tessuto. Il loro pregio è innanzitutto in termini di comodità. Per l’estate sono freschi e comodi perché la parte centrale più lunga evita il fastidioso sfregamento delle gambe dovuto a caldo e sudore.

Ma i benefici sono principalmente in termini di versatilità. È possibile indossarli in un look da spiaggia o abbinati a sandali con il tacco per una fresca serata d’estate. Impossibile insomma non averli prima di partire in vacanza. Ecco qualche idea sugli abbinamenti e quali sono i fisici che dovrebbero puntare su questo particolare modello di pantaloncino di jeans.

Ecco l’incredibile capo dell’estate per sembrare alte e slanciate e assottigliare la figura

Gli shorts a farfalla sono i protagonisti indiscussi di quest’estate. Suggeriamo quindi di abbinarli a semplici T-shirt a maniche corte o a giromanica. Meglio ancora puntare sui modelli di maglietta dotati di spalline imbottite. Si tratta di un ritorno del passato e che serve a ristabilire l’equilibrio delle proporzioni visto che i pantaloncini allargano proprio all’altezza del girovita.

Sono bellissimi anche se abbinati a dei corpetti molto stretti. Questo servirà a mantenere la vita più sottile, enfatizzata anche dalla larghezza del pantaloncino. Sul web è possibile trovare alcuni modelli per anche meno di 20 euro e con colorazioni e tessuti diversi. Suggeriamo ai fisici a clessidra e a quelli rettangolari di puntare proprio su questo modello per la vicinissima estate. Per conoscere qualcosa in più sul proprio modello di fisico ecco una pratica guida di body shape.