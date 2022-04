L’Italia è piena di meraviglie storiche, artistiche e paesaggistiche. Non c’è Città, Provincia o Regione italiana che non possieda bellezze di ogni tipo. Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, molte famiglie sono in cerca di una meta per trascorrere del tempo insieme lontani da casa. Dobbiamo soltanto scegliere se perderci in una grande città d’arte come Firenze, Roma o Venezia, oppure se trascorrere una giornata in un piccolo borgo. Oggi vogliamo suggerire un posto meraviglioso che possiede una caratteristica davvero unica. Perfetto da visitare in un giorno, questo borgo è incorniciato dalla verdeggiante campagna toscana. Inoltre, essendo la Toscana è una delle Regioni italiane più ricche di specialità culinarie e vini eccellenti, potremo assaporare moltissime pietanze prelibate.

Un luogo fuori dal tempo

Sembra uscito da una cartolina Gargonza, un piccolo borgo murato che domina le colline toscane con tutto il suo splendore. La sua storia è molto antica e infatti il borgo risale al XIII secolo. La sua posizione strategica gli ha permesso di essere un centro importante nel periodo dei conflitti tra Guelfi e Ghibellini. Inoltre, Gargonza ospitò Dante nei primi anni del Trecento che, proprio qui, partecipò ad un incontro tra aretini e ghibellini esiliati. Un epitaffio posto poco dopo l’ingresso ad arco nel borgo testimonia la visita del sommo poeta. Trovandoci ad una trentina di chilometri da Arezzo e da Siena, potremmo anche raggiungere comodamente questi due grandi centri in pochi minuti.

Quest’incantevole borgo fortificato nella campagna toscana tra Arezzo e Siena è la meta da visitare a Pasqua in cui mangiare e bere bene

Questo piccolo centro è perfetto da visitare in un giorno soleggiato di primavera. Gargonza domina la Val di Chiana e ciò che lo rende così unico sono la sua magnifica cinta muraria e le porte d’accesso medievali. Questo elegante borgo è dominato dal castello e da una chiesa in stile romanico molto ben conservata. L’intero borgo, completamente restaurato, è davvero incantevole. Le tipiche abitazioni in pietra completano il paesaggio, che sembra uscito da un libro di storia. Nella piccola piazza centrale, decorata da una torre merlata, c’è ancora un antico pozzo. A Gargonza potremo goderci una giornata all’insegna di passeggiate a piedi o in bicicletta tra i vicoli di un luogo davvero pittoresco. Gli scorci meravigliosi di Gargonza ci rimarranno impressi nella mente, perché sembrano catapultarci in un’altra epoca.

Cosa mangiare e bere

Chi ama mangiare bene, in questo posto non rimarrà assolutamente deluso. Recandoci in quest’incantevole borgo fortificato nella campagna toscana potremo assaporare la cucina tipica, semplice e genuina del luogo. Assaggiamo i gustosi tortelli di patate, ma anche gli gnocchi al cavolo nero. Tra i secondi piatti, possiamo gustare le bruschette ai fegatini, l’anatra farcita e il filetto di maiale ai funghi. Per accompagnare questi piatti deliziosi e unici, consigliamo il Brunello di Montalcino e il Chianti Classico (n.d.r. i vini riportati sono stati scelti dalla redattrice secondo il proprio gusto e le informazioni in suo possesso).

Approfondimento

