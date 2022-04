Con l’arrivo della primavera, ogni weekend è ottimo per una gita fuori porta. Che sia una fuga romantica o un fine settimana all’insegna del divertimento, scegliere il Bel Paese è sempre una buona idea. Passando da una città d’arte ad uno splendido piccolo borgo, il nostro Paese è in grado di soddisfare ogni richiesta. Oggi vogliamo suggerire una città da sogno, tra le più belle, amate ed apprezzate d’Italia nel Mondo: si tratta di Firenze. Visitare Firenze in 2 giorni può essere un’impresa impossibile, ma se vogliamo concederci un tour particolare e meno turistico oggi abbiamo dei suggerimenti da dare.

Per risparmiare

Se vogliamo mangiare ottime specialità fiorentine possiamo andare, ad esempio, alla Trattoria da Mario spendendo una media tra i 25 e i 30 euro. In alternativa, sempre nella stessa fascia di prezzo, possiamo mangiare alla Trattoria Al Tranvai oppure all’Antico Ristoro di Cambi. Cucina semplice e genuina, perfetta per chi vuole mangiare tipico senza spendere troppo.

Oltre a Palazzo Vecchio e Uffizi, ecco cosa vedere a Firenze in 2 giorni e dove mangiare davvero bene spendendo poco

Camminando per le vie della città, non è raro imbattersi nelle opere di Blub. Le sue street art sono molto apprezzate e note perché riprendono personaggi del mondo dell’arte. L’artista ritrae i suoi soggetti su sfondo blu mentre indossano una maschera subacquea circondati da bollicine. Tra le riproduzioni più note ci sono il ritratto di Dante, “Gli amanti” di Magritte, la Venere di Botticelli e la Gioconda. È quasi impossibile delineare una mappa delle opere di Blub in città, ma passeggiando per il centro potremo sicuramente imbatterci in una di esse.

Gucci Garden

Nel Palazzo della Mercanzia, nella centralissima Piazza della Signoria, si trova il Gucci Garden. Un vero e proprio museo boutique in cui ammirare capi unici e rari, ma anche accessori da collezione e arredamenti. Distribuito su due piani, il Gucci Garden è suddiviso in sale a tema che, percorrendole, ci permetteranno di fare un tuffo nella storia della maison. Il prezzo del biglietto è di 8 euro e vi si può accedere tutti i giorni dalle 10 alle 19. Al suo interno possiamo trovare anche l’esclusiva Gucci Osteria da Massimo Bottura, chef stellato. Come prevedibile è molto costoso, ma perfetto per chi vuole vivere un’esperienza gastronomica davvero unica.

Piazzale Michelangelo e Giardino delle Rose

Oltre a Palazzo Vecchio e Uffizi, Firenze offre molto altro. Per ammirare Firenze dall’alto, possiamo raggiungere a piedi o in autobus Piazzale Michelangelo. A circa 30 minuti dal centro, questo luogo ci regala un panorama mozzafiato. Uno scenario da cartolina in cui possiamo vedere chiaramente Palazzo Vecchio, il Duomo, Ponte Vecchio e la meravigliosa Cupola di Brunelleschi.

Sottostante al Piazzale Michelangelo c’è il Giardino delle Rose. Questo parco vasto circa un ettaro ci permette di godere di una meravigliosa vista della città. Immersi nel verde, potremo ammirare circa 350 tipi di rose antiche, fontane piene di pesciolini rossi e diverse panchine nelle quali riposarsi. Infine, possiamo ammirare Firenze dalla valigia di Folon. Quest’installazione dal nome “Partir” è una valigia panoramica dalla quale possiamo ammirare una delle città più belle al Mondo.

Approfondimento

