La primavera è senza alcun dubbio la stagione dell’aria fresca e profumata e dei giardini che tornano a riempirsi e colorarsi di sgargianti fioriture.

Anche la casa si veste di nuova luce, sia perché la tiriamo a lucido con le grandi pulizie, ma anche perché ne approfittiamo per abbellirla.

Per farlo, possiamo sfruttare tanto piantine e vasi di fiori quanto nuovi soprammobili, acquistati o ottenuti con opere di riciclo creativo.

C’è poi anche chi cerca di rinfrescare l’aspetto degli interni non solo con una nuova mano di pittura, ma anche cambiando la disposizione degli arredi.

La luce e la freschezza entrano anche concretamente all’interno di casa perché spesso lasciamo le finestre aperte, cosa che in inverno era davvero proibitiva.

Così facendo, però, rischiamo di favorire l’ingresso di ospiti indesiderati, come, ad esempio, cimici, formiche o altri insetti.

Di come tenere a bada le formiche abbiamo già discusso, mentre scopriamo ora come fare per tenere lontane le cimici dalle finestre o dal giardino.

I primi accorgimenti da prendere sono di natura pratica e anche se per certi versi possono sembrare scontati, non sempre li rispettiamo.

Innanzitutto, ricordiamoci di abbassare le zanzariere ogni qualvolta desideriamo arieggiare le stanze: in questo modo sarà più difficile per gli insetti farsi strada.

Ulteriore consiglio è quello di evitare di gettare le cimici nel water una volta catturate e ci sono almeno due buoni motivi per non farlo.

In primis, potrebbero rimanere a galla e conseguentemente diffondere cattivo odore, ma soprattutto insistendo con quest’abitudine potrebbero rischiare di intasare lo scarico.

Per tenere lontane le cimici da finestre, orto e giardino usiamo questi rimedi naturali e non solo aglio e cipolla

Fatte queste premesse, non resta che scoprire quali ingredienti economici e naturali possiamo sfruttare al posto dei classici insetticidi.

Molti stordiscono gli ospiti indesiderati con due bulbi dall’odore particolarmente intenso, ovvero aglio e cipolla.

Possono essere usati singolarmente oppure uniti in un decotto che prevede 30 grammi di bulbi dell’uno e dell’altro tipo cotti in acqua per 15 minuti.

Il composto ottenuto viene poi ovviamente vaporizzato nei punti nevralgici, in cui si concentra l’ingresso delle cimici.

Se questo rimedio è alquanto funzionale, è pur vero che tale aroma non è esattamente piacevole non solo per gli insetti, ma anche per noi.

Ecco allora soluzioni più profumate: disciogliamo 10 gocce di olio alla menta in mezzo litro d’acqua e spruzziamo sul perimetro di porte e finestre.

In alternativa, basterà tenere una piantina di menta o anche di basilico rosso, dal profumo più intenso, sui davanzali: effetto repellente assicurato.