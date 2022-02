È uno dei borghi più belli d’Italia questo piccolo gioiello alle porte di Roma perfetto da visitare in poche ore

Quando sentiamo il bisogno di staccare la spina, un breve viaggio può essere ciò che fa per noi. Il lavoro, la casa e la famiglia da gestire rendono molto difficile ritagliarsi del tempo per sé.

In Italia ogni angolo è costellato da splendore. Arte e bellezze paesaggistiche sono ovunque e i turisti vengono a visitare il nostro Paese da ogni parte del Mondo.

Sebbene Roma e Venezia siano note a tutti per la loro bellezza, ci sono tanti piccoli borghi incantevoli poco conosciuti che meritano di essere visitati.

Ecco, dunque, che oggi vogliamo far conoscere una perla incastonata nel nostro Bel Paese, ideale per chi ha poco tempo a disposizione per viaggiare.

Il borgo fantasma

Circondato da verdi colline, si trova nel Lazio questo piccolo borgo che dista appena un’ora dalla città di Roma. Celleno è un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato. Infatti, questo posto possiede una particolare caratteristica: è un borgo fantasma.

Già a partire dai primi anni del XIX secolo, Celleno ha subito un lento spopolamento che è culminato negli anni ‘50 del Novecento. Attualmente, Celleno ha appena 1.300 abitanti.

Ciononostante, le bellezze architettoniche di questo luogo attraggono turisti e visitatori che provengono sia dall’Italia, sia dall’estero.

Se cerchiamo pace e relax, questo luogo è perfetto per noi. Recentemente, il FAI ha inserito questo borgo nei suoi percorsi per tutelare la sua bellezza e per far conoscere questo luogo unico al Mondo.

Il centro abitato si sviluppa attorno al Castello Orsini. Questo risale al XII secolo e sorge su uno sperone di roccia. Passeggiando per le vie del borgo rimarremo affascinati dal colore rosso delle case del centro storico realizzate in tufo.

Oltre al Castello possiamo visitare le chiese di San Carlo, di San Donato e la Chiesa di San Rocco. Quest’ultima fu edificata come rifugio per la popolazione durante la pestilenza ed è possibile ammirare ancora oggi degli incantevoli affreschi del periodo rinascimentale.

Curiosità

Celleno è uno dei borghi più belli d’Italia e recentemente è stato scelto come luogo per alcune riprese della serie TV Netflix “Luna Nera”. Le riprese cinematografiche hanno contribuito ad accrescere la popolarità di questo affascinante borgo fantasma.

Celleno si trova tra la città di Viterbo e Civita di Bagnoregio, una zona davvero ricca di punti di interesse naturalistici come grotte e piscine naturali.

