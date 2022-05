Questi sono i cani che dovremmo adottare se abbiamo un appartamento o una casa poco spaziosa

Se vogliamo adottare un cane dobbiamo assicurarci che sia adatto a noi ed al nostro stile di vita. Se ad esempio amiamo molto viaggiare, o siamo sempre lontani da casa per lavoro, può darsi che sia più complicato trovare un cane adatto a noi. Allo stesso tempo, se viviamo vicini ad altre persone, non vogliamo che disturbino abbaiando troppo.

Uno degli impedimenti più grandi che si possono avere è una casa piccola, oppure l’abitare in un appartamento. Infatti spesso i cani hanno bisogno di spazio per correre in giro e fare lunghe passeggiate. Vogliono anche giocare con noi e, se non abitiamo proprio vicino ad un parco, è difficile accontentarli in un appartamento.

Ci sono tuttavia dei cani che generalmente vanno anche abbastanza bene per chi vive in una casa poco spaziosa, ed oggi li conosceremo. Questi sono i cani che dovremmo adottare in caso ci troviamo ad abitare in appartamento oppure in una casa piccola.

A ciascuno l’animale più adatto

Iniziamo parlando del Levriero, forse la razza più sorprendente di questa lista. Si tratta di un cane spesso scelto per fare corse o come cane da caccia. È una razza antichissima che da tantissimo tempo aiuta l’uomo in tante diverse attività. Eppure, per quanto possa sembrare sorprendente, il Levriero ama anche starsene coricato a far nulla per lungo tempo. Portiamolo a fare un po’ di esercizio al parco e poi sarà ben contento di starsene a casa a dormicchiare. Insomma, non è che muoia dalla voglia di correre.

Continuiamo con un cane più piccolino, il Bichon frisé. Razza fedelissima e davvero simpatica, questo cane ha un bel pelo bianco che ricorda un po’ un peluche. Ama stare sempre con il padrone ed è anche piuttosto attivo. Tuttavia, non deve andare per forza a correre al parco per lunghe ore, ed anche in una casa poco spaziosa riuscirà ad essere felice. Si tratta di un’ottima scelta per coloro che hanno bambini oppure per gli anziani.

Questi sono i cani che dovremmo adottare se abbiamo un appartamento o una casa poco spaziosa

Concludiamo con l’Havanese, affettuosissimo cane che arriva da Cuba. Come il Bichon frisé, è un cane di taglia piccola e che si adatta molto bene a spazi ristretti. Ama giocherellare con il padrone e potrebbe stare a divertirsi con i bambini per diverse ore.

Ha un carattere docile e simpatico e con il suo pelo lungo ha un aspetto molto carino che fa innamorare a prima vista. Un perfetto compagno di vita per tutti, anche per chi non ha tantissimo spazio.

