Quando compriamo un cane spesso sottovalutiamo l’importanza di scegliere un compagno che sia poco rumoroso. Questa caratteristica, infatti, può sembrare inizialmente secondaria, ma assume nel tempo un’importanza decisamente maggiore. Soprattutto se si vive in un contesto condominiale.

Infatti, scegliere un cane discreto permette di vivere in un ambiente domestico silenzioso e di evitare possibili frizioni con i vicini di casa. Per questo motivo oggi analizzeremo quali sono le razze canine che abbaiano di meno per chi non vuole avere problemi con i vicini.

Cani di piccola taglia che abbaiano poco

Tra le razze di taglia piccola più silenziose si distinguono sicuramente il Carlino e il Bulldog francese. Entrambe queste razze appartengono al gruppo dei molossi. E condividono una particolare anomalia fisica.

Sono, infatti, razze brachicefale, ossia presentano un cranio più largo che lungo. La brachicefalia produce in questi cani un muso molto schiacciato, con conseguenti difficoltà respiratorie sia in fase di inspirazione che di espirazione. È proprio questa caratteristica, e la conseguente limitata quantità di ossigeno a disposizione, a limitare le capacità comunicative di questi amici a quattro zampe.

Questo non significa però che questi siano cani siano totalmente silenziosi. La particolare conformazione cranica li porta a russare durante la notte. Interrompendo il sonno di quei padroni che dormono con i propri animali domestici.

Razze di grande taglia silenziosi

Tra i cani silenziosi di grande taglia che tendono ad abbaiare molto poco possiamo notare sicuramente il Cane di Sant’Umberto. Questa razza è stata molto apprezzata nel corso della storia per le sue incredibili qualità olfattive.

Utilizzato nella caccia sin dal Medioevo, si distinse durante la conquista del Sudamerica in quanto venne utilizzato per l’inseguimento degli schiavi fuggiti. Questa razza canina ha lasciato alle spalle il suo passato turbolento per diventare un cane da compagnia rilassato, discreto. E soprattutto molto silenzioso.

Parimenti discreto è l’Akita Inu. Questa razza canina è diventata nel tempo un’icona nazionale del Giappone grazie alle sue sorprendenti qualità. Si tratta, infatti, di un cane modesto e silenzioso, fedelissimo quanto indipendente. Che tende ad abbaiare solamente quando realmente necessario.

Abbiamo così visto quali sono le razze canine che abbaiano di meno per chi non vuole avere problemi con i vicini.