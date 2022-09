I cani sono i nostri migliori amici e questa è una verità assoluta. Ci coccolano, ci seguono come se fossero le nostre ombre e non ci fanno annoiare mai. Anche su queste non vi è alcun dubbio. Ai cani, infatti, non importa del nostro aspetto fisico. Se siamo troppo magri o troppo grassi. Non ci giudicano e non ci fanno sentire sbagliati o fuori luogo. Insomma, sui nostri amici pelosi possiamo sempre contare. Per non parlare di quando torniamo a casa e ci fanno le feste. Forse, nemmeno i nostri cari ci fanno sentire così tanto amati.

Purtroppo, dobbiamo anche dire che avere a che fare con un cane non è facile. Innanzitutto, non è un giocattolo. Se non abbiamo il tempo o non sappiamo ricambiare l’amore incondizionato, sarebbe meglio non adottarne uno. Infatti, un cane è per sempre e non solo fino a quando fa comodo. Detto questo e riallacciandoci al fatto che non sia facile, il cane comunica attraverso il linguaggio del corpo. Alcuni atteggiamenti sono di facile interpretazione, mentre altri possono essere più difficili da leggere.

Segnali da decifrare

Occhio a questi comportamenti del cane che comunicano qualcosa di sbalorditivo. Se il cane ci guarda fisso, ma con sguardo dolce, ci sta comunicando il suo amore. Ebbene sì, ci sta dicendo proprio le tre paroline magiche che tutti vorremmo sentire. Ti voglio bene. Ma anche il gatto è capace di dirlo, con un gesto veramente tenerissimo.

E i dispetti?

Oltre ai gesti ed agli atteggiamenti comunicativi, i cani possono farci i dispetti. Anche questi fanno parte del loro linguaggio. Quando fanno i dispetti possono comunicare la loro voglia di giocare, oppure la volontà di interazione. Infatti, anche un rimprovero leggero da parte nostra può comportare la loro soddisfazione. Significa che con il dispetto sono riusciti a catturare la nostra attenzione.

Occhio a questi comportamenti del cane che comunicano qualcosa di inaspettato

In ogni caso, è importante saper leggere gli atteggiamenti dei nostri amici a quattro zampe. In questo modo, la convivenza sarà ancora più piacevole e renderemo il nostro cane felice e sereno. Rispetto ai cani, i gatti sono maggiormente più inclini a fare i dispetti, più che altro per giocare. Tuttavia, i loro dispetti possono consistere nel gettare oggetti per terra o salire sui mobili o, ancora graffiare tende e tessuti. Mentre i cani, come dispetti, possono mordere la carta igienica, le scarpe o fare i bisogni in posti insoliti.

