Stiamo cominciando a pensare che sarebbe bellissimo prendere un amico a quattro zampe. Il nostro problema, però, è che non siamo mai a casa. Tra trasferte di lavoro e viaggi di piacere, siamo sempre con una valigia pronta dietro la porta. Abbiamo, quindi, il timore di dover limitare gli spostamenti o, se proprio non possiamo rinunciarci, di rendere il cagnolino infelice.

Ecco quali sono le 5 razze canine perfette da scegliere se amiamo viaggiare

Fedeli, instancabili e carichi di amore per il padrone, questi cani sono i perfetti compagni di viaggio anche per gli animi più avventurieri.

Il labrador retriever è un cane molto intelligente e facile da addestrare. È molto attivo e socievole, farà sicuramente amicizia con le persone nuove che si possono incontrare in viaggio.

Il bovaro del bernese è il cane ideale per chi vuole vivere avventure all’aria aperta. Molto intelligente, tranquillo e socievole anche con le persone che non conosce.

Lo Springer Spaniel è il cane perfetto se amiamo fare delle escursioni all’aperto. Vivace, attivo e molto amichevole, ama trascorrere il tempo con le persone. Si adatta a qualsiasi condizione atmosferica. Il pelo e le zampe sono ben progettate per proteggerlo da spine e altri pericoli.

Il maltese è un ottimo compagno di viaggio. La sua taglia piccola è l’ideale per chi vuole viaggiare in aereo. Il suo carattere dolce ed amichevole lo rende veramente piacevole e tranquillo, non ci creerà alcun problema.

Il barboncino nano è molto silenzioso e tranquillo. La sua taglia piccola è l’ideale per i viaggi, soprattutto in aereo o in treno. Adora i bambini ed è molto socievole con tutti. Il suo pelo è perfetto per chi soffre di allergie.

Qualsiasi sia il nostro itinerario, il nostro amico peloso renderà il viaggio indimenticabile.