Sono questi i corsi perfetti da iniziare a settembre per fare attività fisica divertendosi

Con l’arrivo di settembre e la fine dell’estate per molti italiani si ritorna alla routine lavorativa. In molti, in questo periodo, si accingono a fare buoni propositi per l’anno lavorativo e scolastico che si apre. Cercano di mantenere le buone abitudini dell’estate e desiderano iniziare nuove attività culturali o sportive.

In tanti decidono di rinnovare l’abbonamento in palestra o di iniziare attività nuove per mantenere la forma fisica o per imparare un nuovo sport. Per questi motivi oggi vogliamo spiegare perché questi sono i corsi perfetti da iniziare a settembre per fare attività fisica divertendosi.

Discipline poco note, ma perfette per chi vuole mantenersi in forma

Se siamo stufi dei soliti corsi in palestra tra tapis roulant e pesi, cyclette ed esercizi a corpo libero dovremo prendere in considerazione queste attività, ancora di nicchia.

Iniziamo parlando della danza del ventre, che è una disciplina artistica dalle origini antiche nata in Oriente, ma sempre più amata e diffusa anche in Occidente. Questo ballo insegna a muovere tutti i muscoli del corpo in modo femminile e sensuale. Come abbiamo visto in questo articolo si tratta di una danza in grado di tonificare i glutei, appiattire la pancia e donare elasticità al corpo. La danza del ventre è quindi perfetta per chi vuole fare un’attività fisica moderata divertendosi e ballando.

Un’altra disciplina di nicchia ma la cui popolarità sta crescendo è di certo l’arrampicata sportiva. Introdotta per la prima volta ai Giochi Olimpici di Tokio 2020, permette a chi la pratica di effettuare un allenamento fisico completo. In Italia stanno aprendo sempre più palestre al chiuso che offrono corsi per imparare questo sport. Per iniziare potremmo iscriverci ad un corso da principianti e una volta che incominceremo difficilmente non ce ne innamoreremo e desidereremo effettuare percorsi sempre più impegnativi.

Questi sono i corsi perfetti da iniziare a settembre per fare attività fisica divertendosi

Un’altra attività da tenere in considerazione se vogliamo metterci in forma è sicuramente lo yoga. Erroneamente vista da molti come una pratica rilassante e ripetitiva, lo yoga offre decine di esercizi in grado di preparare il nostro fisico atleticamente, con un lavoro completo su polmoni ed elasticità articolare.

Praticando le asana con costanza, vedremo come il nostro corpo sarà più elastico e resistente. Con il pranayama lavoreremo sulla respirazione allenando i polmoni e aumentando la concentrazione. Lo yoga è perfetto per tutte le età e tutte le esigenze, basta trovare il corso giusto per noi.

Ricordiamo, però, che prima di iniziare qualsiasi attività fisica e bene accertarsi con il proprio medico che lo sport che scegliamo vada bene per il nostro stato di salute.