La melanzana è un ortaggio tipicamente estivo, conosciuto in tutto il mondo e molto versatile in cucina. Non può assolutamente essere consumato crudo. Questo perché, oltre ad avere un sapore sgradevole, contiene una sostanza tossica detta solanina.

La cottura dell’alimento, quindi, evita il prodursi di effetti tossici. Sono sicuramente tante le ricette che hanno alla base questo ortaggio. Oggi però ve ne proponiamo una davvero poco conosciuta, ma al tempo stesso squisita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non la solita parmigiana ma questi involtini di melanzana stupiranno i nostri ospiti come non mai

I tempi per la preparazione di questo piatto sono un po’ lunghi ma i risultati ci ripagheranno alla grande.

Quanto agli ingredienti, il quantitativo dipende anche dai gusti nei nostri commensali.

In linea generale, però, possiamo dire che per 6 persone occorrono:

3 melanzane, preferibilmente tonde;

100 grammi di prosciutto crudo;

1 treccia;

250 grammi di tagliolini;

Formaggio parmigiano q.b.

Una noce di burro

Vediamo allora come procedere.

Il primo passaggio da fare è tagliare le melanzane a fette, senza sbucciarle, infarinarle e soffriggerle.

Messe da parte le melanzane, il secondo passaggio è cuocere il sugo di pomodori.

Vediamo come rendere questo sugo prelibato e buono da leccarsi i baffi.

In una pentola facciamo soffriggere la cipolla, tagliata finemente e aggiungiamo i pomodori. L’ideale, infatti, sarebbe mettere i pomodori interi e non frullati. Lasciamo cuocere a fuoco lento. Una volta che il sugo è pronto, a fuoco spento aggiungiamo una noce di burro.

Arrivati a questo punto siamo a metà dell’opera!

A parte cuociamo la pasta. La trafila da utilizzare, come sopra indicato, sono i tagliolini. Una volta pronti li condiamo con il sugo, preparato precedentemente e una grattata di formaggio parmigiano.

Ebbene ci siamo quasi

Tagliamo a tocchetti la treccia ed il prosciutto crudo.

Quanto al prosciutto, possiamo o acquistare una fetta spessa e tagliarla a tocchetti come la treccia. Oppure tagliare le varie fette a striscioline.

A questo punto abbiamo tutto l’occorrente per preparare questo primo piatto insolito. Infatti le melanzane solitamente sono conosciute per altre preparazioni. Ma questa volta, infatti, non la solita parmigiana ma questi involtini di melanzana stupiranno i nostri ospiti come non mai.

Ecco come creare questo piatto tanto squisito da fare invidia ai migliori chef

A questo punto prendiamo le melanzane precedentemente fritte, mettiamo all’interno i tagliolini, la treccia ed il prosciutto ed arrotoliamo in modo da formare un involtino.

Una volta pronti, disponiamo questi involtini in una pirofila, aggiungiamo sopra il sugo e mettiamo in forno precedentemente riscaldato a 180 gradi.

Nel forno debbono starci non più di 10 minuti.

Giusto il tempo necessario, infatti, per far sì che la mozzarella all’interno degli involtini si sciolga.

Fatto ciò, non resta che sfornare, grattarci sopra del formaggio parmigiano e servire.

Questo primo piatto, poco conosciuto, stupirà i nostri ospiti e delizierà il nostro palato come non mai.

Approfondimento

Difficile resistere a questo piatto prelibato che per alcuni fortunati potrebbe essere a costo zero