La rubrica di “moda e beauty” di ProiezionidiBorsa non si arresta e continua a suggerire le tendenze di moda per l’anno 2021 2022. Negli articoli precedenti abbiamo parlato del pantalone alla moda per il mese corrente di agosto e del tema dell’estate che sta spopolando.

In questo articolo, invece, parleremo di scarpe, la passione di donne e uomini. Per la stagione autunnale da settembre in poi e per l’inverno dell’anno nuovo ci saranno delle scarpe particolari ad accompagnarci per essere sempre alla moda. Inoltre, parleremo anche del colore che andrà di moda nella collezione invernale del 2022. Siamo pronti a scoprire di quale si tratta?

Ritornano di moda queste comodissime scarpe e questo colore significativo da settembre 2021

Navigando in Internet o sfogliando le riviste di moda, come Vogue, ritornano in auge queste comodissime scarpe che abbiamo nella scarpiera. Di quale stiamo parlando? Degli intramontabili mocassini. Ma c’è un dettaglio in più. La tendenza ci suggerisce che i mocassini saranno accompagnati dalle calze lunghe e visibili. Via, quindi, all’acquisto di calze con fantasia, di diversi colori e sbrilluccicanti.

I mocassini sono davvero comodi e molto chic. Danno al nostro stile quella raffinatezza impareggiabile e stanno bene con tutto: con i pantaloni stretti e larghi, con le gonne e minigonne. E non è finita qui. Perché sembra che per la collezione autunno inverno 2021 2022 ci sarà un determinato colore in tendenza.

Quale colore ci accompagnerà nelle stagioni che verranno?

Sarà il verde il colore alla moda per la nuova collezione. Segno di speranza, gli stilisti hanno deciso questo splendido colore come simbolo di ripresa.

Eppure la novità per l’anno prossimo sarà l’intensità del colore. Gli stilisti, infatti, hanno optato per sfumature più intense e “spente” allo stesso tempo. Per l’anno prossimo non ci saranno capi verde pastello come siamo stati abituati a vedere sin ora. Nei negozi ci sarà un’esplosione di verde intenso che catturerà sicuramente l’attenzione di tutti.

Le sfumature di verde che ci faranno essere sempre alla moda saranno il verde bosco e il verde smeraldo. Ma non mancheranno, di certo, gli abbinamenti giusti. Il verde si può abbinare al nero, al bianco, al marrone, al giallo. Ma è con il beige che si raggiunge l’apice della moda e dell’eleganza. L’abbinamento perfetto sarebbe un pantalone beige, una maglia verde e i mocassini. Sicuramente con questo outfit saremmo alla moda e saremmo soprattutto molto chic.

Ecco perché ritornano di moda queste comodissime scarpe e questo colore significativo da settembre 2021.