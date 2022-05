La stagione estiva si sta avvicinando e le temperature improvvisamente schizzate in alto hanno già spinto molti al cambio armadio. Oltre ad aver riposto cappotti e maglioni, tanti hanno già messo via anche stivali, anfibi e, in generale, le scarpe invernali. Tra le scarpe estive più apprezzate troviamo le ballerine, le slingback, ma anche le comode e low cost friulane e i sandali. Anche se in molti detestano le ballerine, sono i sandali a destare maggiore perplessità. Mentre le prime coprono le dita dei piedi e sono perfette anche senza una pedicure impeccabile, per i sandali non è così. Uno dei problemi maggiori che si riscontra utilizzando i sandali sono i tagli provocati da fibbie, lacci e laccetti. Questo specialmente se si utilizzano per fare lunghe camminate.

I sandali comodi, spesso, non sono esteticamente molto belli, ma a volte bisogna saper rinunciare a qualcosa. Tuttavia, negli ultimi anni la moda ha cominciato a proporre alcune tipologie di sandalo comode, ma anche belle e in diversi colori.

Questi sandali da donna comodi ma belli da scegliere per camminare molto durante l’estate al mare e in città sono perfetti abbinati ai vestiti

I sandali più comodi sono quelli che riescono a combinare diverse qualità. Innanzitutto dovranno essere scelti della taglia corretta: come tutte le calzature, se troppo grandi o troppo piccole potrebbero danneggiare il piede. Meglio optare per dei sandali leggeri e senza una suola platform eccessivamente pesante. Oltre a questo, prima dell’acquisto è meglio osservare la suola, che dovrà essere antiscivolo per rendere la calzatura più stabile e comoda. Per quanto riguarda l’altezza, i sandali non dovranno essere troppo alti ma, per allontanare i rischi di fascite plantare, neppure troppo bassi. Infatti, scarpe con suola eccessivamente piatta o con tacchi troppo alti non riusciranno a fornire un corretto supporto al piede.

Negli ultimi anni è stato sdoganato l’utilizzo delle famosissime Birkenstock al mare, ma anche in città. Ne esistono di diversi modelli, il più amato è l’Arizona, molto comodo e versatile. Sono perfette indossate con una gonna, ma anche con dei jeans o dei pantaloni palazzo. Il costo di questi sandali si aggira sui 70 euro e ce ne sono di diversi colori. In molti, poi, amano utilizzare i Teva, costano circa 60 euro e sono molto comodi, perfetti sia in spiaggia che in città. Tra i sandali comodi e perfetti da abbinare ai vestiti troviamo anche i Match della Camper a circa 85 euro. Questi sandali da donna comodi ma belli sono sportivi, ma anche alla moda, perfetti per chi ha uno stile casual.

