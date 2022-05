L’estate è alle porte e le gonne diventano protagoniste del periodo. Dire addio ai fastidiosi collant e scoprire le gambe è un momento catartico per molte. Tuttavia potrebbe presentarsi un problema legato alle calzature. In tante si chiedono, infatti, quali scarpe indossare sotto alle gonne. Gonne corte, lunghe o midi, infatti non si adatteranno bene a qualsiasi tipologia di calzatura, in estate come in inverno. Da un lato le gonne saranno perfette con le scarpe più ricercate del momento, le friulane ma anche con i sandali. Tuttavia chi deve fare lunghe camminate dovrà optare per un paio di sneakers, magari scegliendole tra quelle più cool. Le sneakers saranno perfette abbinate a gonne ma anche ai vestiti, basterà sceglierle accuratamente.

Ecco che scarpe indossare sotto la gonna lunga ma anche al tubino e ai vestiti, per fare lunghe camminate in estate al posto dei sandali

Come si scriveva in precedenza, le scarpe da ginnastica si possono indossare in tutte le occasioni. Infatti, negli ultimi anni sono state sdoganate dalla maggior parte degli stilisti. Le sneakers potranno essere abbinate sia alle gonne con lunghezza al ginocchio che con mini e maxi gonne e vestiti. Con le gonne al ginocchio, serie ed eleganti, le sneakers andranno a creare un contrasto molto interessante. Purtroppo è un abbinamento che dona specialmente a donne alte e con gambe lunghe. Le meno slanciate verranno penalizzate e si troveranno con la gamba mozzata a livello del polpaccio. Per questo motivo meglio scegliere le minigonne o le gonne a ruota. Una tipologia di gonna che sta bene a tutte e che sarà perfetta abbinata alle scarpe da ginnastica.

Le minigonne a vita bassa, tornate dagli anni 2000, poi si adatteranno davvero bene ad essere indossate con le sneakers. Da ultimi i vestiti neri, lunghi o corti, saranno ottimi con le scarpe da ginnastica bianche. La gonna lunga, tinta unita o floreale, sarà perfetta sia con le classiche scarpe da palestra che con sneakers più casual.

Modelli

Tra i modelli di sneakers molto comodi da indossare tutti i giorni sotto le gonne troviamo le Vans, Old Skool o classiche. Le prime a 74,99 euro mentre le seconde sui 65 euro. Con le gonne, poi, saranno anche ottime le Adidas Stan Smith sui 100 euro e le Superga a circa 60 euro. Per lunghe camminate, poi, si potranno scegliere le Skechers nere a circa 60 euro, scontate su Zalando a 45 euro. In alternative le CMP in rosa indicate per la camminata nordica a circa 80 euro. Ottime con una gonna o un vestito nero ma anche sulle tonalità del bianco. Quindi, ecco che scarpe indossare sotto la gonna lunga ma anche ai vestiti in estate.

Lettura consigliata

Vestire alla moda anche a 60 anni con questa gonna calda e comoda che sostituirà i pantaloni