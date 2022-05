Il periodo è quello perfetto per iniziare a pensare alle vacanze estive. In molti prediligono mete affacciate sul mare, come la favolosa Menton in Costa Azzurra o alcune tra le bellezze della Sicilia. L’Italia, tuttavia, sa offrire scorci e luoghi mozzafiato anche a chi predilige la montagna. Dal Piemonte al Trentino-Alto Adige ci sono delle vere perle incastonate tra le alture, tutte da scoprire. In Piemonte merita una visita il paese di Elva, un piccolo scrigno che racchiude opere di rara bellezza. Lasciando da parte il Piemonte, oggi si volerà in Trentino-Alto Adige, precisamente a Chiusa, Klausen in tedesco. Un piccolo paese, tra i borghi più belli di Italia, a pochi km da Bressanone e da Bolzano.

Impossibile non innamorarsi di questo luogo magico tra i più belli d’Italia perfetto per chi in estate a mare e sabbia preferisce la montagna

Il piccolo paese di Chiusa ha poco più di 5000 abitanti e sorge lungo il corso del fiume Isarco. Dal punto di vista storico affonda le sue radici nel Medioevo e, in seguito, ebbe particolare importanza come città doganale. Una delle architetture più importanti della zona è il monastero benedettino di Sabiona. Le ultime suore benedettine hanno lasciato recentemente questa “Acropoli del Tirolo”. Il monastero, che fu sede vescovile fino all’anno 1000, si potrà raggiungere a piedi proprio da Chiusa. Il sentiero da percorrere è quello della antica Via Crucis, si consigliano scarpe da trekking. Si potranno ammirare la cappella di Santa Maria, la chiesa conventuale e la Chiesa della Santa Croce. La piccola cappella di Santa Maria ha tratti di architettura preromanica, romanica e gotica. Dopo la gita al monastero meriterà una visita la Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea in stile gotico.

Il centro storico della città di Chiusa profuma di storia e deve essere visitato con calma, perdendosi tra le sue viuzze. Nel corso degli anni ha attirato moltissimi artisti, il più famoso è il pittore Albrecht Dürer, che ne rimase affascinato. Proprio in onore di questo artista è stata inaugurata la Pietra di Dürer, posta in un punto panoramico raggiungibile a piedi. All’interno del Museo Civico, poi, si potrà ammirare una collezione di arte molto ampia conosciuta come il Tesoro di Loreto.

Attività

Chiusa si dimostrerà un vero paradiso per chi ama lo sport. Infatti sarà possibile avventurarsi su sentieri di diverse difficoltà e praticare attività sportive. Gli amanti della bicicletta, poi, potranno sbizzarrirsi sulla pista ciclabile che unisce Brennero a Bolzano e che da Chiusa consente di raggiungere Ponte Gardena e Bressanone. Davvero impossibile non innamorarsi di questo luogo favoloso immerso nella natura.

Lettura consigliata

