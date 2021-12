Mancano meno di tre settimane al Natale e già l’atmosfera magica del periodo si respira a pieni polmoni. Gente che va al centro commerciale per acquistare i regali, chi va dall’estetista per avere l’ultima tendenza delle unghie per il periodo natalizio e chi sta decidendo il menu del pranzo di Natale.

Insomma, ci stiamo adoperando tutti per vivere anche quest’anno la festa più bella che ci sia. Il regalo è uno dei tanti simboli di questa festa. Ed è una gioia immensa vedere i nostri cari visibilmente commossi e felici per il dono ricevuto.

Eppure a volte non risulta per niente semplice scegliere il regalo giusto per una teenager o per una donna matura. Cosa le potrà piacere, ci domandiamo sempre. Questo “problema” è più frequente negli uomini rispetto che nelle donne.

Quindi ci rivolgiamo sia agli uomini che alle donne, che non hanno idea di cosa regalare qualora avessero delle sorelle, delle figlie, delle nipoti, delle cugine, delle amiche, la cui età oscilla tra i 20 e i 50 anni.

Il dono perfetto

Questi oggetti sono favolosi come regali natalizi sia a 20 che a 50 anni e verranno sicuramente apprezzati. Tutto dipende dal carattere della persona in questione. Sicuramente i prodotti di bellezza sono dei regali “a colpo sicuro”, nel senso che tutte le donne di qualsiasi età li apprezzeranno.

Anche le ragazze particolarmente giovani, sui 15/17 anni, apprezzeranno perché è proprio a quest’età che si inizia ad imbrattare il viso con creme e con i trucchi. Mascara, matita ed eyeliner sono i prodotti di make up più utilizzati e “consumati”.

Per le donne a 30, 40 e 50 possono essere utili anche delle creme anti-age sia come prevenzione che come trattamento specifico e si possono acquistare anche online. Ma dai 30 ai 50 anni potrebbe essere molto piacevole ricevere anche un libro. La scelta si basa oltre che sul gusto anche sulla personalità. Se la donna è elegante ed è interessata alla moda, consigliamo un libro bestseller molto emozionante dalla storia coinvolgente che ci terrà incollati alle pagine.

Altra scelta potrebbe essere una piastra per capelli sia lisci che ondulati. Oppure un profumo, anche se è un po’ rischioso per la scelta della fragranza, qualora non si conoscesse bene la personalità del soggetto.

Quest’anno non facciamo come tutti gli altri anni in cui regaliamo sempre calzini, ciabatte e sciarpe. Buttiamoci sui prodotti di bellezza (dalla testa ai piedi) e sugli accessori, e anticipiamo che ritornano di moda questi 3 cappelli di tendenza per l’inverno che renderanno chic proprio tutte.