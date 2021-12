In pochi si permettono di rinunciare a un gustoso piatto di lasagne davanti agli occhi. Sono così squisite e apprezzate che ne esistono tantissime varianti in cucina.

Proprio una di queste ricette alternative ci permetterà di gustarle appieno insieme a una verdura purtroppo ancora trascurata. Parliamo dei broccoli.

Saranno loro i protagonisti indiscussi del piatto di oggi, impreziositi da un ingrediente che rende omaggio alla cucina sarda. E chi non ama i broccoli è perché non ha mai cucinato queste lasagne spaziali stracolme di gusto e vitamina C. Ecco come prepararle.

Ingredienti e ricetta

In cucina è bello poter sperimentare piatti e idee alternative ai grandi classici. A questo proposito vogliamo velocemente riproporre questa pasta al forno croccante e cremosa perfetta per le feste.

Ecco, invece, il necessario per realizzare le nostre lasagne (dosi per 4 persone):

250 gr di pane carasau;

400 ml di brodo vegetale;

3 teste di broccoli;

80 gr di farina integrale;

60 gr di olio extravergine di oliva;

1 litro di latte di soia senza zucchero;

1 noce moscata;

sale e pepe q.b.

I broccoli sono verdure di stagione ricche di nutrienti indispensabili all’organismo. Tra i tanti citiamo la vitamina C e K e quelle del gruppo B. Da non scordare anche il contributo di sali minerali come calcio, fosforo e potassio.

Chi non ama i broccoli è perché non ha mai cucinato queste lasagne spaziali stracolme di gusto e vitamina C

Per realizzare la nostra appetitosa ricetta dovremo prima di tutto preparare il brodo vegetale. Dopodiché, facciamo bollire un po’ di acqua salata in una pentola e sbollentiamo le cime dei broccoli.

Mentre le lasciamo cuocere ci occupiamo della besciamella. Versiamo latte, farina, olio EVO e noce moscata in una casseruola capiente. Insaporiamo con sale e pepe e amalgamiamo tutto perfettamente.

Cuociamo bene l’impasto finché non bolle, quindi abbassiamo il fuoco e facciamo sobbollire per qualche altro minuto. Ricordiamoci di non smettere mai di mescolare per tutto il tempo di cottura della besciamella.

Terminiamo con la composizione

A questo punto ammorbidiamo i fogli di pane carasau nel brodo, facendo attenzione a non lasciarli immersi troppo a lungo. Poi pensiamo agli strati delle lasagne.

Sistemiamo sul fondo di una teglia una parte del pane, quindi copriamo prima coi broccoli poi con la besciamella. Proseguiamo con gli strati fino a terminare tutti gli ingredienti. Per finire, inforniamo tutto a 200 gradi per circa 20 minuti. Da servire caldo.