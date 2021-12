Le unghie sono un biglietto da visita, sinonimo di benessere e cura del proprio aspetto. A proposito di unghie, forse non tutti sanno che queste comuni abitudini mancano di stile e ci rendono trasandate. Tutti vorremmo avere mani curate e unghie perfette. Eppure ci sono delle accortezze da non sottovalutare.

Per esempio, chi è a conoscenza del fatto che la forma dell’unghia perfetta dipende da quella della mano? Ebbene sì, le unghie a mandorla stanno bene sia alle mani lunghe e magre che a quelle più pacioccone. Al contrario, quelle squadrate sarebbero da evitare in mani più cicciottelle perché le renderebbero più tozze.

Ma soprattutto siamo alla ricerca di smalti e decorazioni originali per qualsiasi occasione. Se, per esempio, siamo invitate ad un evento come un matrimonio, ci adoperiamo per avere mani alla moda e che si abbinino con l’abito che indossiamo.

Addirittura ci sono donne che chiedono all’estetista di decorare le unghie con i motivi della nascita se hanno un battesimo. Quindi, in questo caso, le unghie si presenteranno di colore rosa o blu a seconda se si tratti di una femmina o un maschio, e con decorazioni che richiamino la nascita. Per esempio, la cicogna, il biberon, il ciuccio e così via.

E su questa scia, non il classico rosso ma ecco le unghie briose che tutte stanno chiedendo all’estetista perfette per le feste natalizie.

Le tartan nails

Si chiamano “tartan nails” e sono la tendenza del Natale 2021. Il nome deriva dal tartan, ossia il disegno intramontabile delle classiche kilt scozzesi. Possono essere di qualsiasi colore ma visto che le feste natalizie sono alle porte, il colore più richiesto è il rosso e sanno molto di Natale, poiché questo contrasto sta rosso e nero è simile all’abito di Babbo Natale.

Christmas nails

Non possono mancare neanche per quest’anno le unghie prettamente natalizie con richiami che evochino il periodo più bello che ci sia. La base è rossa o bianca e sopra vi si attaccano degli adesivi natalizi appositi oppure si creano dei veri e propri disegni natalizi. Alcuni esempi possono essere i bastoncini di zucchero, i pupazzi di neve, le ghirlande, Babbo Natale, le renne, la calza da appendere, l’albero e così via.

Glitter nails

Infine, di tendenza anche le glitter nails, in cui si adoperano smalti super luccicanti pieni di brillantini glitterati per essere sbrilluccicanti durante le feste natalizie. Rosso, oro, argento, bronzo e bianco sono i colori più richiesti.

Queste unghie sono perfette a qualsiasi età e sono veramente idonee a rendere il Natale 2021 ancora più magico. Cosa aspettiamo? Corriamo dalla nostra nail artist per chiedere queste unghie fantastiche per essere travolte completamente dalla magia delle feste.

