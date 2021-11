La lettura è una delle passioni di molte persone e rappresenta un modo per accrescere il proprio bagaglio culturale, la propria proprietà di linguaggio e soprattutto un modo per evadere dalla realtà. Quante volte nella nostra mente abbiamo immaginato personaggi e situazioni mentre i nostri occhi oscillavano tra una parola e l’altra?

Esistono diversi generi: dal thriller al romantico, dall’autobiografico allo storico. Ed è su questi ultimi due generi che tratterà il libro di oggi, poiché racconta la vita di una delle donne più affascinanti e rivoluzionarie dell’epoca moderna.

Tutti l’abbiamo ammirata e quando si pronuncia il suo nome, la prima cosa che ci viene in mente è una parola: eleganza. I suoi capi hanno rivoluzionato il concetto di femminilità e soprattutto il design e la moda. Chi è appassionato di moda sicuramente avrà capito di quale donna stiamo parlando. Lei, l’unica e inimitabile Coco Chanel.

Oggi presentiamo un libro bestseller molto emozionante dalla storia coinvolgente che ci terrà incollati alle pagine. Una lettura attraverso la quale capiremo meglio questa donna, le sue origini e la sua vita privata, che l’hanno portata a realizzare il profumo più famoso di tutto il Mondo: Chanel n.5.

“Mademoiselle Coco e il profumo dell’amore”

Scritto da Michelle Marly, “Mademoiselle Coco e il profumo dell’amore” è la storia avvincente e tormentata di Gabrielle Bonheur Chanel, in cui vengono alla luce le sue umili origini e il suo amore. La storia è ambientata nella Parigi degli anni ’20, durante la Belle Époque, in cui il suo uomo, Boy Capel, muore in un tragico incidente stradale.

Nonostante Coco fosse un’amante per Boy, il quale aveva deciso di sposare un’aristocratica per tenere alto il ceto sociale di sua provenienza, era innamoratissima tanto da considerarlo l’amore della sua vita. È facilmente immaginabile cosa abbia dovuto provare appresa la notizia della sua morte. Ma Coco ci insegna ad andare avanti e ad onorare il più possibile l’amore.

“Un uomo può indossare ciò che vuole, resterà sempre un accessorio della donna” così si chiude la copertina. Questo libro è stato al primo posto in classifica Spiegel, con oltre 200.000 copie già vendute in tutto il Mondo, e continua a venderne.

All’autrice piace scrivere sulla vita di donne che hanno letteralmente fatto la storia. Su questa scia, ha scritto “Édith Piaf e la canzone dell’amore”, la quale “Vie en rose” è intramontabile, “La Divina. Maria Callas, la voce della passione” sulla meravigliosa soprano e “Romy Schneider. Un amore a Parigi” sulla bellissima attrice interprete della principessa Sissi.

