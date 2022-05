Questi capi e abbinamenti pratici sono di moda per l’estate 2022, perfetti per valorizzare il fisico delle donne anche a 50 anni

Cosa indossare per sentirsi bellissime e comode allo stesso tempo? Soprattutto alla soglia dei 50 anni, molte donne lasciano un po’ da parte la femminilità. Si preferiscono abiti più scivolati, scarpe senza tacco e curve nascoste dietro completi semplici che destano poca attenzione. Indubbiamente, l’abbigliamento da indossare tutti i giorni deve essere adatto a soddisfare le esigenze del momento. In molte occasioni, infatti, la moda prevede il cosiddetto “dress code” che si declina ad ogni evento. Dunque, ci sarà un abbigliamento ideale per l’ufficio ed uno per il tempo libero e così via. Bisogna sottolineare, però, che negli ultimi anni e in molte occasioni, la moda ha sdoganato le sue stesse regole. Oggi, infatti, le tendenze propongono capi e abbinamenti sempre più versatili che si adattano bene ad ogni momento della vita.

Vestirsi bene non significa spendere una fortuna

Inoltre, oggigiorno, vestirsi alla moda non significa necessariamente spendere una fortuna. Ne sa qualcosa Letizia Ortiz, la regina di Spagna che qualche settimana fa si è ritrovata sul palco a premiare una professoressa che indossava il suo stesso vestito low cost (49,99 euro). Una notizia che ha fatto scalpore per la casualità e l’imbarazzo del momento. Il risultato? Il vestito firmato Mango è subito diventato sold out nei negozi e la regina ha acquistato più consensi.

Insomma, per apparire impeccabili ad ogni occasione basta saper mettere in risalto i punti di forza e nascondere le imperfezioni. Con qualche piccolo trucco di stile potremmo trasformare anche gli abiti più economici in outfit che sembrano di lusso. Per sentirsi belle e seducenti non servono necessariamente dei tacchi vertiginosi. Difatti, per la primavera-estate 2022 arrivano delle scarpe comode e senza tacco che accontentano giovani ragazze e donne mature in un colpo solo.

Con la bella stagione ormai alle porte non possiamo non parlare di alcune tendenze che sulle passerelle hanno dettato le regole del glamour.

Questi capi e abbinamenti pratici sono di moda per l’estate 2022, perfetti per valorizzare il fisico delle donne anche a 50 anni

Tra i capi più desiderati dell’estate 2022 ci sono i coordinati, i completi, le giacche cropped e le minigonne.

Dunque, dopo il successo dell’inverno (a tinta unita), i completi si confermano uno dei trend per la stagione estiva. Questa volta, però, le giacche si fanno più leggere e corte (non necessariamente con la vita scoperta) per un look più sbarazzino ed estivo. Spazio anche agli accostamenti cromatici diversi e contrastanti tra loro. Tra i colori più di tendenza troviamo l’arancione, il rosa, l’azzurro e il verde.

Molto amati a tutte le età i completi composti da blazer e pantalone o minigonna.

I jeans a vita alta sono immancabili anche per le over 50. Ringiovaniscono all’istante e sono sempre piuttosto versatili. Un abbinamento favoloso, perfetto anche dopo i 50 e i 60 anni, è quello con jeans a sigaretta a vita alta, T-shirt con stampe o camicia e blazer che copre i fianchi.

Con il caldo intenso, si lascia spazio ai classici e intramontabili vestiti. Belli, leggeri, freschi e morbidi, si confermano come un vero must anche per la prossima estate, soprattutto se dalla lunghezza midi. Dunque, non bisogna sottovalutare questi capi e abbinamenti pratici, giacché rendono la figura più armonica e sensuale ma con semplicità.

