La carta igienica è utilizzata da tutti per pulirsi, dopo essere andati in bagno. Molti non ci fanno neanche caso, ma diamo per scontato che debba essere posizionata nel portarotolo accanto al water. A circa 50 o 60 centimetri da terra, per una questione di comodità. In effetti, non c’è cosa più sbagliata nel bagno di casa e addirittura più pericolosa in quelli pubblici.

La maggior parte di questi bagni, non rispettano le norme igieniche e quando si tira lo sciacquone, gli schizzi d’acqua sporca potrebbero poggiarsi sul rotolo contaminandolo con germi pericolosi per la nostra salute. Anche se posizionare la carta igienica in questo punto del bagno potrebbe sembrare comodo in realtà è molto pericoloso, anche nelle nostre case. Gli schizzi dello sciacquone possono arrivare fino a più di un metro di altezza depositandosi su tutto ciò che li circonda.

Pulendo le nostre parti intime corriamo il rischio di contrarre infezioni per esempio da escherichia coli. Quindi, attenzione a dove posizioniamo la carta igienica.

I rischi

L’escherichia coli è una tipologia di batteri situati normalmente nell’intestino, ma alcuni ceppi possono essere causa di infezioni del tratto digerente, delle vie urinarie e di altre parti del nostro corpo, e specialmente nei soggetti già debilitati.

I sierotipi dell’escherichia coli possono essere presenti anche nelle vie urinarie provocando delle cistiti che, se non curate, provocano infezioni più importanti.

Attenzione a dove posizioniamo la carta igienica perché potremmo rischiare problemi di salute tra cui importanti infezioni

Per evitare tutti questi rischi, occorre non utilizzare nei bagni pubblici il rotolo di carta igienica se posizionato accanto al water, e di portarsi sempre dietro dei fazzolettini di carta da poter utilizzare all’occorrenza.

Al contrario, in casa basta abbassare sempre la tavoletta del water subito dopo aver tirato il discarico, oppure provvedere a posizionare il rotolo di carta igienica di fronte al water. Un altra soluzione è quella di acquistare un porta rotolo provvisto di tettuccio o che protegga il rotolo da eventuali schizzi.

