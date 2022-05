Arriva l’estate e, con essa, aumentano i problemi con gli animali selvatici. Quante volte capita di trovare degli ospiti indesiderati nella toilette senza sapere come ci sono entrati? Ebbene, qui c’è da tenersi forte: uno dei punti d’accesso preferiti di insetti, animali striscianti, viscidi e mammiferi portatori di potenziali malattie è nientemeno che il water. Esatto: il WC di casa è una vera e propria porta d’ingresso per topi, ratti, blatte e altri animali come serpenti, ragni e rospi. La ragione è semplice: una combinazione di umidità e di scarsa pulizia. Spesso il copri water è regno della sporcizia, soprattutto nelle giunture e nelle parti nascoste. Scaricare non è sufficiente per rimuovere residui che attirano questi animali decisamente poco piacevoli. Nell’articolo di oggi il team di ProiezionidiBorsa illustrerà prima brevemente di quali esseri si parla, poi alcuni rimedi utili che non richiedono interventi a volte anche pesanti alle tubazioni. Un incubo ricorrente di molti è ritrovarsi con un serpente che esce dal water. Possibilissimo: questi animali potrebbero uscire dal water perché i rettili amano i luoghi umidi, bui e freschi come le condutture fognarie, dove si inoltrano per procacciarsi il cibo.

Spesso sono innocue bisce ma è comunque poco piacevole pensare che possa succedere una cosa del genere. Discorso simile per le lucertole, che amano l’acqua e spesso cercano posti dove nascondersi. Altri ospiti indesiderati sono ratti e topi, ugualmente molto attratti dalle tubature e dai rifiuti che ci finiscono. Pur essendo così piccoli, possono nuotare controcorrente e trattenere il fiato sott’acqua per molto tempo. Di norma vengono invogliati dagli avanzi di cibo. Anche animali come i ragni, specie nei WC in campagna, possono facilmente nascondersi sotto il copri water.

Questi animali potrebbero uscire dal water ma questa soluzione allontana i topi e disinfetta

Come fare dunque per prevenire spiacevoli visite senza sfasciare i tubi? Anzitutto, è fondamentale l’igiene. La pulizia del water dev’essere sempre impeccabile e accurata. Sembra un consiglio ovvio, ma spesso si dimentica quant’è importante. Basta usare anche rimedi naturali come il bicarbonato di sodio o l’aceto bianco. Oppure, ci sono sempre i detergenti e deodoranti industriali.

Un bagno pulito dev’essere anche ugualmente asciutto: la stagnazione d’acqua, soprattutto, e l’umidità attirano gli animali. Ecco perché le perdite vanno sistemate tempestivamente. Le tubature possono essere pulite anche in maniera naturale, con una miscela di zucchero, acqua, aceto bianco e detersivo per piatti. Funzionerà alla grande insieme all’acqua bollente. Infine, a mali estremi, estremi rimedi: le ditte di disinfestazione offrono i loro servizi professionali anche per ripulire completamente le tubature di casa.

Approfondimento

Per combattere sporco e incrostazioni gettiamo nel water questa pastiglia deodorante fatta in casa con due ingredienti semplicissimi