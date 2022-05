Uno dei punti della casa più difficili da pulire e mantenere puliti è certamente il fondo del water. Nonostante tutte le nostre attenzioni, a volte si possono formare delle disgustose croste gialle o marroni sul fondo della tazza. Generalmente la colpa è del calcare, che non viene mai rimosso adeguatamente. Se notiamo che il fondo del water è nero e incrostato, purtroppo l’unica cosa da fare è rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro con detergenti specifici, scopino e molto olio di gomito per rimuovere lo sporco.

Ma una volta pulito con tanta fatica il water, come possiamo assicurarci che non si formi mai più lo sporco? Ci vuole una manutenzione regolare. Fortunatamente, esiste un modo molto semplice per mantenere il water pulito, bianco e splendente: basta gettare nello scarico, periodicamente, delle pastiglie fatte in casa semplicissime con soli due ingredienti. Vediamo quali.

Procuriamoci il nostro olio essenziale preferito

Le pastiglie deodoranti per il water prevedono due soli ingredienti: acqua e bicarbonato. Per renderle ancora più efficaci e profumate, però, possiamo anche utilizzare qualche goccia del nostro olio essenziale preferito che certamente ci aiuterà a profumare il bagno e dare un senso di pulito a tutta la casa. Ma vediamo come produrre le nostre pastiglie.

Per combattere sporco e incrostazioni gettiamo nel water questa pastiglia deodorante fatta in casa con due ingredienti semplicissimi

Il procedimento per produrre le pastiglie deodoranti per il bagno è banalmente semplice: in una ciotola, mettiamo qualche cucchiaio di bicarbonato, poca acqua, e 5-10 gocce del nostro olio essenziale preferito. Aggiustiamo le dosi in modo da ottenere una pasta abbastanza solida da poterle dare forma con le mani. Dovremo creare delle semplici palline o pastiglie. Poi procuriamoci una superficie piana, come un piatto o un tagliere, cospargiamola di bicarbonato in modo che le palline non si attacchino, e posiamo le nostre pastiglie sopra in modo che si asciughino.

Gettiamo una pastiglia nel water ogni 3 o 4 giorni

Lasciamo che le pastiglie si asciughino per diverse ore. Quando saranno secche e solide, possiamo riporle in un vasetto o in un contenitore da tenere nel bagno vicino al water. Per combattere sporco e incrostazioni gettiamo una pastiglia nel WC ogni tre o quattro giorni, alla sera prima di andare a dormire. Lasciamo che la pastiglia si sciolga e combatta lo sporco sul fondo del water. Quando tireremo lo sciacquone la mattina dopo, vedremo il fondo del water bianchissimo e splendente.

