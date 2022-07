Chi possiede un orto o un giardino sa quanto sia facile che queste zone vengano attaccate dagli animali. Gli ospiti indesiderati che possono far visita alle nostre colture sono innumerevoli e ognuno vanta una propria caratteristica. Gli uccelli come merli o piccioni sono irrimediabilmente attratti dalle piante da frutto sulle quali vengono a banchettare. In questi casi possiamo creare un’ingegnosa trappola con qualche lattina. Per quanto riguarda gli attacchi da terra, invece, topi e talpe sono tra quelli più agguerriti. Ma, ancor più degli uccelli e dei roditori, ogni tanto chi viene a seminare scompiglio tra le piante sono i gatti randagi. I gatti infatti sia a scopo ludico che per procacciarsi del cibo possono venire a far visita rovinando le piante di orto e giardino. Se ci troviamo in questa situazione, allora, vediamo come tenerli lontani.

Questa pianta tiene lontani i gatti dal giardino e le zanzare da casa

I danni potenziali provocati dai gatti non fanno riferimento solo alle piante rovinate ma anche ad alcuni sgradevoli “souvenir”. Infatti, quando i gatti arrivano all’interno dei nostri giardini non mancheranno di deporre le loro deiezioni nei vasi arrecando non poco disagio. Sarà dunque necessario ingegnarsi per tenerli alla larga ma senza far loro del male. Il primo accorgimento è quello di non lasciare in giro residui alimentari o sacchi dell’immondizia dove i gatti potrebbero venire a frugare. Questa buona pratica ridurrà anche l’eventuale avvento dei topi.

La seconda, se i gatti ci danno il tormento, è quella di sfruttare alcune piante officinali che per loro sono fastidiose. Tra questa è nota l’erba gatta, ma anche altre erbe aromatiche come il timo, il rosmarino, la salvia e la menta. Se questo però non bastasse esiste una pianta con cui realizzare un profumato repellente.

Mai più gatti sulle piante e pizzichi di zanzara

Stiamo parlando della lavanda, pianta inconfondibile per il suo colore e profumo. La lavanda oltre ad abbellire i nostri giardini può essere impiegata anche per tenere lontani i gatti fastidiosi. Lasciando in infusione in acqua calda dei rami di lavanda per una notte otterremmo un buon repellente naturale contro questi felini. Una volta pronto l’infuso sarà sufficiente spruzzarlo nelle zone in cui i gatti vengono più spesso a far visita. Per intensificare l’effetto, poi, possiamo aggiungere in macerazione delle spezie come il pepe o la cannella.

Ma non finisce qui perché questa pianta tiene lontani i gatti dal giardino ma è ottima anche contro le zanzare. Lo stesso infuso, infatti, può essere spruzzato ai bordi di porte e finestre e scoraggiare l’ingresso dell’insetto in casa. Inoltre, se non vogliamo utilizzare l’infuso, contro gatti e zanzare è ottimo l’olio essenziale di lavanda. Imbeviamo dei batuffoli di cotone di olio essenziale alla lavanda e lasciamoli nei vasi e vicino alle finestre per scoraggiare l’attacco degli animali.

Lettura consigliata