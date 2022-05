Va bene l’Italia, che offre sempre delizie in ogni angolo del nostro Paese, però è bello conoscere anche altri posti in Europa. Perché è importante imparare a confrontarsi con tradizioni culturali diverse. E anche con piatti che non ci appartengono, ma non per questo sono meno buoni.

Come detto, noi abbiamo un biglietto da visita invidiabile, tanto che vengono da noi persone da tutto il Mondo. Ad esempio, si può andare in una famosa città romantica e vedere tante cose gratis anche nei suoi dintorni. O fare una immersione storica visitando alcuni dei borghi più belli, visto che ci sono Regioni che ne ospitano 3 medievali molto curiosi.

Va bene anche uscire dai nostri confini e volare in una capitale europea

Tanta bellezza, però, non dovrebbe precluderci la voglia di andare anche all’estero. Perché ci sono tante città e luoghi altrettanto straordinari che dovremmo vedere nella nostra vita. Magari, iniziando da quelli che, tutto sommato, hanno un prezzo della vita più basso rispetto a capitali europee decisamente più costose.

Ce ne sono e decisamente al di sotto, di quelle più famose e visitate. A partire da questa capitale europea che, dall’Italia, si può raggiungere con voli low cost, anche con 60 euro a tratta in alcune date. Il che non è male, considerando anche che qui si spende poco e mangia bene.

Anche perché questo luogo è talmente bello da essere diventato patrimonio dell’Unesco. Merito di un centro storico che è qualcosa da lasciare a bocca aperta i visitatori, dove si trova la farmacia più antica d’Europa. Tanto che sempre più persone ci volano anche solo per un weekend, per immergersi in mondo completamente differente. Stiamo parlando di Tallinn, la capitale dell’Estonia e suo porto principale..

Si trova la farmacia più antica d’Europa nel centro storico di questa capitale europea patrimonio Unesco raggiungibile con pochi euro, in cui si spende poco e si mangia bene

A partire dalla Piazza del Municipio, tra facciate gotiche e edifici color pastello. Dove trovare bancherelle con prodotti tipici e venditori con costumi d’epoca. È qui che troviamo Raeapteek, che è probabilmente la più antica farmacia ancora aperta in Europa e risale al XV secolo. Le torri medievali, che segnano l’ingresso nella città vecchia, sono tra i monumenti più suggestivi per chi viene in questa zona. Da non perdere è anche la cattedrale di Alexander Nevskij, situata nel cuore della parte vecchia della città.

Così come tutta la cinta muraria, con 26 torri (delle 46 iniziali) ancora erette, imponente sistema difensivo del XIII secolo. In questa capitale, possiamo mangiare, a prezzi molto bassi, dell’ottimo stufato bollito di maiale o una cotoletta al burro. Imperdibile è, però, il pane di segale, una autentica ghiottoneria. Perfetto per accompagnare il salmone che in questo luogo troveremo in ogni pasto, dalla colazione alla cena. Così come l’anguilla marinata è tra le più gettonate. E chiudiamo il pasto con il Curd, dolce tipico a base di cioccolata e cagliata, fragole o vaniglia. Una degna conclusione per la nostra visita a Tallinn

