La pasta con l’uovo più famosa di sempre è senza dubbio la carbonara. Simbolo e orgoglio della tradizione culinaria italiana, la carbonara continua ad essere oggetto di interminabili controversie riguardo al modo migliore per prepararla, e a quali ingredienti debbano essere ammessi nella ricetta e quali no. Ma in realtà la carbonara non è l’unica pasta con l’uovo che merita di finire sulle nostre tavole. Questo ingrediente, infatti, è estremamente versatile, e con un po’ di fantasia possiamo portarlo in tavola non soltanto come antipasto, ma anche con la pasta. Oggi vogliamo proporre una ricetta davvero semplicissima per preparare una pasta con l’uovo da leccarsi i baffi che piacerà anche ai bambini.

Pasta con sugo di pomodoro e uovo

La ricetta è davvero semplicissima. Si tratta della pasta con sugo di pomodoro e uovo. Bastano soltanto cinque minuti per prepararla. Innanzitutto, prepariamo in padella il solito sugo rosso per la pasta. Possiamo usare quello confezionato oppure partire da zero con degli splendidi pomodori maturi per creare un sugo fresco. Poi cuociamo la pasta come al solito. Scoliamola e gettiamola nel sugo.

Non solo nella carbonara, anche questa pasta si prepara con l’uovo, è semplicissima da preparare e amata anche dai bambini

Gettiamo la pasta nella padella con il sugo e mescoliamola ben bene. Poi aggiungiamo un filo d’olio. Ora arriva il momento di aggiungere l’uovo. Assicuriamoci che la fiamma sia alta, poi apriamo un uovo direttamente nella padella o nella pentola della pasta con il sugo.

Mescoliamo continuamente la pasta per almeno un paio di minuti, in modo che l’uovo si cuocia ben distribuito su tutta la pasta, e non formi dei grumi sulle pareti o sul fondo della padella. Quando tutto l’uovo sarà ben cotto, la pasta sarà pronta per essere servita.

Una variamente con il formaggio

Non solo nella carbonara, anche la pasta col sugo diventa più gustosa se aggiungiamo un uovo. Per una ricetta ancora più ricca, possiamo aggiungere anche del formaggio. Scegliamo preferibilmente un formaggio morbido. Per questa ricetta, è perfettamente indicata la feta, un formaggio ricco di vitamine che viene troppo spesso trascurato. Procediamo in questo modo: sbricioliamo la feta con le mani, in modo da ridurla in piccoli pezzi. Aggiungiamola alla pasta subito dopo aver aggiunto l’uovo, in modo che si amalgami alla perfezione e crei una pasta con il sugo cremosa e saporitissima. Farà impazzire tutti i commensali e soprattutto i bambini.

