I sogni possono essere rivelatori di pensieri e sensazioni molto profonde. La psicologia può aiutare a capire cosa si nasconda dietro di essi. Il linguaggio con cui si sogna è generalmente quello dei simboli. Il cervello associa ad alcune immagini specifiche e riconducibili ad archetipi i pensieri e le sensazioni che non sa come far emergere consciamente. L’intervento della psicologia sta proprio nel capire perché si facciano questi sogni e come si può fare per interpretarli.

L’articolo di oggi sarà un approfondimento proprio su questo aspetto interessante della psiche umana. Senza la pretesa di volersi sostituire a uno psicologo, che va comunque e sempre consultato, l’articolo tenta di chiarire come la psicologia spieghi cosa potrebbe voler dire sognare un serpente ed è davvero qualcosa di inaspettato. Non solo, ci sono anche altri interessanti ‘simboli’ onirici che possono essere interpretati in maniera varia e interessante. Ovviamente si tratta di casi generici che non contemplano la singola storia di ciascun individuo. Ricordiamo, infatti, che ciascuna persona ha un proprio vissuto personale e che potrebbe non rispecchiarsi in queste interpretazioni generiche.

Il rettile nel buio

Il serpente rappresenta, in termini onirici, un animale infido, a volte segno di una sessualità vissuta tra difficoltà e dipendenze. Bisogna ovviamente contestualizzarlo: nel caso in cui il sogno sia ambientato in una casa intima, conosciuta, l’interpretazione potrebbe essere più ‘casalinga’. Un luogo dove normalmente sembra tutto tranquillo, ma la sensazione è che stia per accadere qualcosa di spiacevole. Improvvisamente compare un serpente che si avvinghia al corpo, che stritola ma non uccide.

Pur non essendo velenoso, il serpente può uccidere, avvolgendo le spire al collo. L’inconscio, con l’immagine simbolica del sogno, potrebbe rivelare in questo modo un conflitto. Se c’è l’aspetto della casa di famiglia, il conflitto potrebbe essere anche all’interno del nucleo familiare.

Il serpente che, strangolando, toglie la voce e impedisce di parlare potrebbe essere, inoltre, il simbolo di un’incomunicabilità forse alla radice di tutto il problema.

Cosa potrebbe voler dire sognare un serpente ed è davvero qualcosa di inaspettato

Il buio è un altro elemento simbolico molto forte. Di solito si potrebbe manifestare quando si fanno pensieri tristi oppure quando si è spaventati da qualcosa. Non è raro che le persone anziane sognino il buio che le avvolge, dal quale magari provengono strane voci. Il buio potrebbe rappresentare anche l’emotività del ‘sopravvissuto’, una sensazione tipica dei vedovi o di chi ha perso un caro.

Il buio creato dal sogno è un effetto prodotto da quell’emotività che emerge nel momento più delicato e fragile della giornata, ovvero la notte, quando si è disarmati e i sogni diventano imprevedibili.

Non c’è però da preoccuparsi: i sogni rivelano le emozioni dell’inconscio e non funzionano come avvertimenti né presagi. Semplicemente, il buio è un simbolo della propria paura.